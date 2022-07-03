Fenerbahçeli Emre Mor'dan flaş açıklamalar: Arda Güler'i kendime benzetiyorum

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler'i geçen sezondan takip ettiğini de dile getiren Emre, "Takımda çok iyi oyuncular var. Arda da benim ilk çıktığım zamanı görüyorum. Ona şüphesiz yardımcı olacağım. Benim yaptığım hataları yapmaması konusunda kendi tecrübelerimi ona aktaracağım. İnsanlara yardım etmeyi bu anlamda seviyorum. Arda çok kaliteli oyuncu. Benim gibi teknik hareketleri ve bu oyun şeklini seven oyuncu. Birlikte oynarsak bu hareketleri elbette göreceğiz. Oynama stilim belli, oynarken taraftarlara keyif verdiğimi düşünüyorum ve bu oyun şeklimi elbette değiştirmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de baskının normal olduğunu da sözlerine ekleyen Emre, şunları kaydetti:

"Bizler de her antrenmanımızı sıkı şekilde yapıyoruz hazır olmak adına. Kalitemizle bunun üstesinden gelebiliriz ama mantalite de çok önemli. Geçen yıl sezon içinde tüm takımlar birbirini yenebildi. Daha küçük takımlara karşı oynarken de motive olmanız gerekiyor. Şans ve ihtimaller orada duruyor. Umarım hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde başarılı sonuçlar elde edebiliriz."