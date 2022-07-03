Fenerbahçeli Emre Mor'dan flaş açıklamalar: Arda Güler'i kendime benzetiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, Türkiye'de sadece sarı-lacivertli formayı giymek istediğini ve bunun gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kamp yaptıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre, "Elbette ki kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir önceki röportajda da söylediğim gibi geçen sezon bir plan oluşturulmuştu ve bu plan Fenerbahçe'ye gidebilmekti. Planım belliydi, ben de bu doğrultuda hareket ettim ve odaklandım. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. İyi bir şekilde Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum ta ki bir sonraki seviyeye ulaşana kadar." diye konuştu.
Çalışmalarının yoğun gittiğini anlatan genç futbolcu, mantalitesinin değiştiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Profesyonel olarak futbol oynamaya başladığınızda kalitenin sizi yukarıya çıkaracak tek unsur olduğunuzu düşünüyorsunuz ama böyle değil. Mental olarak da kendinizi hazır halde bulundurmanız gerekiyor ki bende bu açıdan eksiklik vardı. Bana da bu oldu ama bunu değiştirmeyi başardığımı düşünüyorum. Göstereceğim en iyi performansa dönebilmek için geçen sene elimden gelenin en iyisini yaptım ve sadece buna odaklandım. Çalıştığım insanlar doğru insanlardı. Yeniden doğmak ve o performansa erişmek istiyordum. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Mental olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Şu an kendimi daha olgun hissettiğimi söyleyebilirim."