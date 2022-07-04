661. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde altın kemeri Cengizhan Şimşek taktı

Kırkpınar'da zafer Cengizhan Şimşek'in... Bu yıl 661. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Sevindik, başpehlivan oldu. Menderes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek finale yükselen Cengizhan Şimşek ile Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i eleyerek finale yükselen Mustafa Taş arasındaki şampiyonluk maçı nefesleri kesti.. İki pehlivan ara ara kontra ataklar yapsa da 40 dakikalık normal süre içerisinde birbirine üstünlük sağlayamadı.

59 DAKİKA SÜRDÜ

Bunun üzerine puan alanın kazanacağı bölüme geçildi. Müsabakanın 59. dakikasında rakibinin boş anını yakalayan Cengizhan Şimşek atağıyla Mustafa Taş'ı bastırdı. Cengizhan Şimşek bu atağıyla puan alarak müsabakayı kazandı ve Türkiye başpehlivanı unvanını aldı. Şimşek kariyerinde ilk kez bu başarıyı elde etmiş oldu. Kırkpınar'da dereceye giren güreşçilere ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.