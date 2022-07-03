661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün! Başpehlivanlık için kıyasıya mücadele! Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık müsabakalarının ilk gününde İsmail Balaban ve Fatih Atlı dışındaki favori isimler yenildi.
Dün gerçekleştirilen müsabakalarda güreşin favori isimlerinden Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Koç, Şaban Yılmaz, Hamza Köseoğlu, Recep Kara, Orhan Okulu elendi.
Çeyrek finale yükselen başpehlivanlık kürsüsüne çıkmış isimlerden sadece İsmail Balaban ve Fatih Atlı oldu.
YARI FİNALE YÜKSELENLER BELLİ OLDU
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. Buna göre, Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Balaban, Mustafa Taş yarı finale yükseldi.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yarı finalinde eşleşmeler de belli oldu. Buna göre, İsmail Balaban ile Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş ile de Ertuğrul Dağdeviren eşleşti.