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    • Spor
    • 03.07.2022 13:27
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    • 03.07.2022 20:35
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    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün! Başpehlivanlık için kıyasıya mücadele! Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

    Son dakika haberine göre 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı. Başpehlivanlık kategorisinde çeyrek final mücadeleleri saat 13.30 itibarıyla başladı. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün! Başpehlivanlık için kıyasıya mücadele! Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde son gün

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık müsabakalarının ilk gününde İsmail Balaban ve Fatih Atlı dışındaki favori isimler yenildi.

    Dün gerçekleştirilen müsabakalarda güreşin favori isimlerinden Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Koç, Şaban Yılmaz, Hamza Köseoğlu, Recep Kara, Orhan Okulu elendi.

    Çeyrek finale yükselen başpehlivanlık kürsüsüne çıkmış isimlerden sadece İsmail Balaban ve Fatih Atlı oldu.

    YARI FİNALE YÜKSELENLER BELLİ OLDU
    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. Buna göre, Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Balaban, Mustafa Taş yarı finale yükseldi.

    EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
    Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yarı finalinde eşleşmeler de belli oldu. Buna göre, İsmail Balaban ile Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş ile de Ertuğrul Dağdeviren eşleşti.

        BAŞPEHLİVAN CENGİZHAN ŞİMŞEK

        Büyük sürprizlere sahne olan Kırkpınar'da finalde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek şampiyon oldu.

        MUSTAFA TAŞ YARI FİNALDE ERTUĞRUL DAĞDEVİREN'İ ELEMİŞTİ

        Bu yıl baş boyunda güreşen Mustafa Taş ile 2019'dan bu yana baş boyunda olan Ertuğrul Dağdeviren'in güreşi sert el enselerle başladı. Mustafa Taş, pasif geçen müsabakaya 10'uncu dakikasında rakibini bastırmasıyla hareket getirdi. Ancak bu pozisyonun uzun süre yerde hareketsiz geçmesi nedeniyle seyirciler duruma tepki gösterdi. Bir süre ayakta devam eden güreşte Mustafa Taş bastırarak yeniden yere indirdi, dış kazık, paça oyunuyla çok kez rakibini kaldırmaya çalışsa da sıklet farkından da kaynaklı başarılı olamadı. Bu güreşte de normal sürede rakipler birbirine üstünlük kuramadı. Her iki pehlivana da pasif güreştikleri gerekçesiyle ihtar ve sarı kart verildi. Müsabakanın 56. dakikasında koltuk altından sardığı rakibini sürerek dengesini kaybettirip düşüren Mustafa Taş rakibinden puan alarak güreşi kazandı.

        Güreşi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.


        KIRKPINAR AĞASI BELLİ OLDU
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce 13 yıl ağalık yapan ve ebedi altın kamer sahibi Seyfettin Selim, 4 milyon 22 bin liraya temsili koçu alarak gelecek yıl yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de ağası oldu.

            Tarihi Kırkpınan Yağlı Güreşleri'nde bugün Er Meydanı'nda Kırkpınar Ağalığı için ihale düzenlendi. İhaleye bugüne kadar Kırkpınar'da 13 yıl ağalık yapan ve altın kemerin ebedi sahibi iş insanı Seyfettin Selim ile İlhan Tüdeş katıldı.

            Seyfettin Selim 2 milyon 222 bin lira verdi. İhaleye katılan İlhan Tüdeş, 2 milyon 272 bin liraya yükseltmesi üzerine bu kez Selim, 3 milyon 222 bin liraya çıktı. Tüdeş'in ihaleden çekilmesinin ardından da Seyfettin Selim, 4 milyon 22 bin lira vererek, ağalığın sembolik koçunu açık artırmada aldı. Böylece Kırkpınar'da 14'üncü kez ağalığı kazanmış oldu.

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            Haberler Spor 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün! Başpehlivanlık için kıyasıya mücadele! Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
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