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    Jorge Jesus söyledi Fenerbahçe Yönetimi Dudu için harekete geçti

    Fenerbahçe’nin teknik patronu Jorge Jesus sol kanat için Palmerias'ın yıldızı Dudu’yu istedi... Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti. 1 yıl daha Palmerias ile sözleşmesi devam eden Dudu düşünmek için süre istedi.

    Jesus sola Dudu’yu düşünüyor!

    Sol kanat için Bruno Henrique, Paixao, Vargas gibi isimlerle ilgilenen Henrique'den sakatlığı sebebiyle vazgeçen diğer oyunculardan ise olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe gözünü Palmerias'ın yıldızı Dudu'ya çevirdi... Teknik Direktör Jorge Jesus'un Futbol Direktörü Mario Branco ve Başkan Ali Koç ile yaptığı toplantı sonrası Sarı-Lacivertliler'in Dudu için Brezilya kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi. 1 yıl daha Palmerias ile sözleşmesi devam eden Dudu'nun da Fenerbahçe'nin teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi. Palmerias'ta mutlu olduğunu belirten Dudu için Brezilya basını "Fenerbahçe Dudu'yu ikna etmek için çok astronomik bir teklif yaptı. Ancak Dudu henüz kararını vermedi" yorumunu yaptı. Fenerbahnçe Futbol Direktörü Marco Branco'nun yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus'un da Dudu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Sol kanat mevkisinde forma giyen Dudu, sağ kanat ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor.



    BREZİLYA BASININA GÖRE FENER'E GİTMESİ ZOR
    F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Dudu, Brezilya basınına göre Palmerias'ta kalacak. Ancak F.Bahçe bu transfer için bastırıyor.

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