Jorge Jesus söyledi Fenerbahçe Yönetimi Dudu için harekete geçti





BREZİLYA BASININA GÖRE FENER'E GİTMESİ ZOR

F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Dudu, Brezilya basınına göre Palmerias'ta kalacak. Ancak F.Bahçe bu transfer için bastırıyor.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN