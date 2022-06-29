Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yeni sezonda Rezerv Lig kurulmasını ve deplasman yasağını kaldırma kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni sezonda Rezerv Lig kurulması ve Süper Lig'de taraftarlara yönelik deplasman yasağının kaldırılması kararı aldı. Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.
REZERV LİG'İN KURULMASINA KARAR VERİLDİ
Yapılan değerlendirmeler sonucu 2022-2023 futbol sezonunda Rezerv Lig kurulmasına karar verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Buna göre Rezerv Lig müsabakaları, Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımıyla, Süper Lig fikstürüne göre ve A takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir. Rezerv Lig müsabakalarında, kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.
Sezon içerisinde, kulübün profesyonel A takımı ile rezerv takımı arasında futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır. Diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir."