Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yeni sezonda Rezerv Lig kurulmasını ve deplasman yasağını kaldırma kararı aldı





REZERV LİG'İN KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucu 2022-2023 futbol sezonunda Rezerv Lig kurulmasına karar verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Buna göre Rezerv Lig müsabakaları, Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımıyla, Süper Lig fikstürüne göre ve A takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir. Rezerv Lig müsabakalarında, kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.