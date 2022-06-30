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    • Spor
    • 30.06.2022 10:24
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    • 30.06.2022 10:29
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    Galatasaray'a dev sponsor! Görüşmeler tamamlanıyor...

    Mazbatasını alan ve göreve başlayan Dursun Özbek, Galatasaray'ı her alanda başarılı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren, Cenk Ergün ile de futbol direktörü olarak anlaşan Özbek, kulübe mali kaynak da yaratmaya çalışıyor. Sponsorluk anlaşması için görüşmelerde bulunan Özbek'in, ilk anlaşmasını yapması an meselesi. Peki Galatasaray'ın yeni sponsoru kim olacak? Cevabı haberimizde...

    Galatasaray’a dev sponsor! Görüşmeler tamamlanıyor...

    Başkan seçildikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan ve Okan Buruk'u teknik direktör, Cenk Ergün'ü de futbol direktörü olarak görevlendiren Dursun Özbek, transferde ilk hamlesini de Abdülkerim Bardakcı'yı transfer ederek gerçekleştirmişti.

    KRİTİK GÖRÜŞME

    Kulübe gelir de kazandırmak için kolları sıvayan Özbek'in stat isim sponsorluğu için kritik bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

    SPONSOR KUVEYT

    Bir süredir Kuwait Airways ile görüşmeleri sürdüren Galatasaray'da şirketin yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirileceği öğrenildi.
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        Haberler Spor Galatasaray'a dev sponsor! Görüşmeler tamamlanıyor...
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