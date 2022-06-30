Galatasaray’a dev sponsor! Görüşmeler tamamlanıyor...

Başkan seçildikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan ve Okan Buruk'u teknik direktör, Cenk Ergün'ü de futbol direktörü olarak görevlendiren Dursun Özbek, transferde ilk hamlesini de Abdülkerim Bardakcı'yı transfer ederek gerçekleştirmişti.
KRİTİK GÖRÜŞME
Kulübe gelir de kazandırmak için kolları sıvayan Özbek'in stat isim sponsorluğu için kritik bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
SPONSOR KUVEYT
Bir süredir Kuwait Airways ile görüşmeleri sürdüren Galatasaray'da şirketin yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirileceği öğrenildi.