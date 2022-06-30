Galatasaray’a dev sponsor! Görüşmeler tamamlanıyor...

Başkan seçildikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan ve Okan Buruk'u teknik direktör, Cenk Ergün'ü de futbol direktörü olarak görevlendiren Dursun Özbek, transferde ilk hamlesini de Abdülkerim Bardakcı'yı transfer ederek gerçekleştirmişti.