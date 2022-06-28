İtalyan ve İspanyol basınına göre Fenerbahçe Mariano Diaz'a kavuşuyor





21.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Haberde, Sarı-Lacivertliler'in Real Madrid'e 4 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 2017-2018 sezonunda Lyon forması altında 34 maçta 18 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mariano Diaz bu performansı sonrası tam 21.5 milyon Euro'ya Real Madrid'in yolunu tuttu. Ancak Karim Benzema'nın arkasında forma şansı bulmakta çok zorlanan Diaz 4 yılda sadece 59 maçta görev yapabildi.