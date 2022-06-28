İtalyan ve İspanyol basınına göre Fenerbahçe Mariano Diaz'a kavuşuyor

Şu ana kadar kadrosunu Bruma ve Lincoln Henrique ile güçlendiren Fenerbahçe forvet transferi için büyük bir uğraş veriyor. Sarı-Lacivertliler çok sayıda isimle temaslarını sürdürürken, kulislerde Mariano Diaz isim yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN
Tuttomercato da Fenerbahçeli taraftarların yüzünü güldürecek bir haber yayınladı. "Real Madrid'te Mariano Diaz için veda zamanı. Fenerbahçe'den teklif geldi" ifadesini kullanan site transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu.
21.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Haberde, Sarı-Lacivertliler'in Real Madrid'e 4 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 2017-2018 sezonunda Lyon forması altında 34 maçta 18 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mariano Diaz bu performansı sonrası tam 21.5 milyon Euro'ya Real Madrid'in yolunu tuttu. Ancak Karim Benzema'nın arkasında forma şansı bulmakta çok zorlanan Diaz 4 yılda sadece 59 maçta görev yapabildi.