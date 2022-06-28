Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İtalyan ve İspanyol basınına göre Fenerbahçe Mariano Diaz'a kavuşuyor

    Fenerbahçe’nin İspanyol kulübüne 4 milyon Euro’luk teklif resmi yaptığını yazan Tuttomercato, “Real Madrid’de Mariano Diaz için veda zamanı. Fenerbahçe’den teklif geldi” ifadesini kullandı.

    Mariano koptu geliyor

    Şu ana kadar kadrosunu Bruma ve Lincoln Henrique ile güçlendiren Fenerbahçe forvet transferi için büyük bir uğraş veriyor. Sarı-Lacivertliler çok sayıda isimle temaslarını sürdürürken, kulislerde Mariano Diaz isim yüksek sesle konuşulmaya başlandı.



    TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN
    Tuttomercato da Fenerbahçeli taraftarların yüzünü güldürecek bir haber yayınladı. "Real Madrid'te Mariano Diaz için veda zamanı. Fenerbahçe'den teklif geldi" ifadesini kullanan site transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu.



    21.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
    Haberde, Sarı-Lacivertliler'in Real Madrid'e 4 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 2017-2018 sezonunda Lyon forması altında 34 maçta 18 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mariano Diaz bu performansı sonrası tam 21.5 milyon Euro'ya Real Madrid'in yolunu tuttu. Ancak Karim Benzema'nın arkasında forma şansı bulmakta çok zorlanan Diaz 4 yılda sadece 59 maçta görev yapabildi.



        59 MAÇTA 7 GOL ATABİLDİ
        Bu karşılaşmalarda 7 gol atabilen yıldız futbolcu Carlo Ancelotti tarafından gözden çıkarıldı. Real Madrid sözleşmesinin son senesine giren Mariano Diaz'ı kesin olarak satma kararı aldı. Şu anda Fenerbahçe ile İspanyol devi arasında pazarlıklar çok olumlu şekilde sürüyor.



        HEDEF DİNAMO KİEV MAÇI
        Fenerbahçe, Dominikli forvet Mariano Diaz'ın menajeriyle de masaya oturmuş durumda. Yönetim yeni forvetini 20 Temmuz'da oynanacak Dinamo Kiev maçına kesin olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Spor İtalyan ve İspanyol basınına göre Fenerbahçe Mariano Diaz'a kavuşuyor
            SON DAKİKA