Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flaş iddia! Fenerbahçe'den Diaz'a 4 milyon Euro...

Jorge Jesus ile birlikte transferde gaza basan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, Real Madrid'in forveti Mariano Diaz ile anlaşma zemini arıyor.

İDDİA İTALYA'DAN 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. İspanyol kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Diaz için önerilen bu ücretin kabul edileceği belirtildi. İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe Real Madrid 'den Mariano Diaz içinbonservis bedeli önerdi. İspanyol kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Diaz için önerilen bu ücretin kabul edileceği belirtildi.