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    • 27.06.2022 11:23
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    • 27.06.2022 11:29
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    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flaş iddia! Fenerbahçe'den Diaz'a 4 milyon Euro...

    Fenerbahçe transfer haberleri... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Jorge Jesus önderliğinde forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid'den Mariano Diaz ile anlaşma sağlamak üzere... İtalyanlar, transferin 4 milyon Euro karşılığında tamamlanacağını iddia etti. İşte detaylar...

    Flaş iddia! Fenerbahçe’den Diaz’a 4 milyon Euro...

    Jorge Jesus ile birlikte transferde gaza basan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, Real Madrid'in forveti Mariano Diaz ile anlaşma zemini arıyor.

    İDDİA İTALYA'DAN
    İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'den Mariano Diaz için 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. İspanyol kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Diaz için önerilen bu ücretin kabul edileceği belirtildi.

    REAL MADRID ÖNCE SATIP SONRA GERİ ALMIŞTI
    Real Madrid altyapısından Fransa ekibi Lyon'a transfer olan Diaz, gösterdiği performansla tekrar Real Madrid'in radarına girmişti. Lyon'a 8 milyon Euro'ya transfer olan forvet oyuncusu, 1 yıl sonra 21.5 milyon Euro'ya tekrar Real Madrid saflarına katılmıştı.

        73 MAÇTA 12 GOL
        Eflatun beyazlı formayla 73 karşılaşmaya çıkan futbolcu, 12 gol 3 asist kaydetti. 2018 yılında Lyon'da çıktığı 48 maçta 21 gol 6 asistlik bir performans sergileyen futbolcu, bu performansı sonrasında tekrar Real Madrid'e dönmüştü.
        Oyuncu 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, 3 kez La Liga, 2 kez de İspanya Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.
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