Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flaş iddia! Fenerbahçe'den Diaz'a 4 milyon Euro...

Jorge Jesus ile birlikte transferde gaza basan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, Real Madrid'in forveti Mariano Diaz ile anlaşma zemini arıyor.
İDDİA İTALYA'DAN
İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'den Mariano Diaz için 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. İspanyol kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Diaz için önerilen bu ücretin kabul edileceği belirtildi.
REAL MADRID ÖNCE SATIP SONRA GERİ ALMIŞTI
Real Madrid altyapısından Fransa ekibi Lyon'a transfer olan Diaz, gösterdiği performansla tekrar Real Madrid'in radarına girmişti. Lyon'a 8 milyon Euro'ya transfer olan forvet oyuncusu, 1 yıl sonra 21.5 milyon Euro'ya tekrar Real Madrid saflarına katılmıştı.