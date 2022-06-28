Mesut'a ayrılık yolu açıldı! Parasını alıp gidebilir...

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda bazı değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikte en önemli maddelerden biri oynatılmayan futbolculara fesih hakkı verilmesi oldu. Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanan statünün "Futbolcunun Fesih Hakkı" başlıklı 28. Maddesi'nin 5. fıkrasında, "23 yaş üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübünün oynadığı resmi müsabakaların yüzde 10'undan daha azında görevlendirildiği takdirde sözleşmesini sportif haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir. Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın şartları göz önüne alınarak değerlendirilir" ifadesi kullanıldı.