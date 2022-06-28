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    • 28.06.2022 11:59
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    • 28.06.2022 12:04
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    Mesut'a ayrılık yolu açıldı! Parasını alıp gidebilir...

    Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda bazı değişiklikler yaptı. Oynatılmayan oyuncular ile yolların ayrılması detayını barındıran "Fesih hakkı" ile akıllara gelen ilk isim Mesut Özil oldu. Peki yıldız oyuncunun geleceği ne olacak? Detaylar haberimizde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Mesut’a ayrılık yolu açıldı!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği belirsizliğini korurken bugün flaş bir gelişme yaşandı.

    TFF'DEN AÇIKLAMA

    Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda bazı değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikte en önemli maddelerden biri oynatılmayan futbolculara fesih hakkı verilmesi oldu. Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanan statünün "Futbolcunun Fesih Hakkı" başlıklı 28. Maddesi'nin 5. fıkrasında, "23 yaş üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübünün oynadığı resmi müsabakaların yüzde 10'undan daha azında görevlendirildiği takdirde sözleşmesini sportif haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir. Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın şartları göz önüne alınarak değerlendirilir" ifadesi kullanıldı.

    AKILLARA İLK O GELDİ

    TFF'nin attığı bu adım sonrası akıllara gelen ilk isim Mesut Özil oldu.

    Sarı-lacivertli yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyla uygun şartlarda yolları ayırmak isterken, Mesut Özil şu anda yapılan teklife olumsuz geri dönüş yapmıştı.

        ALACAĞI SÖZ KONUSUYDU

        Bunun en önemli nedenlerinden birisi, 34 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık sözleşmeden doğan 7 milyon Euro'luk alacağının olmasıydı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl yaptığı KAP bildirimine göre Mesut Özil'e her sezon 3 milyon Euro maaş ve 550 bin Euro imza parası ödeneceği duyurulmuştu. Eğer yıldız futbolcunun kadro dışı durumu devam ederse sezon sonunda TFF'nin yürürlüğe koyduğu yeni maddeyi kullanarak Fenerbahçe'den tüm maaş haklarını alıp sözleşmesini feshedebilir.

        Mesut Özil ve sarı-lacivertliler arasında yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.

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