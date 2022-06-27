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    • Spor
    • 27.06.2022 11:36
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    • 27.06.2022 11:41
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    Galatasaray transfer haberleri: Buruk'tan flaş karar! O isimle yollar ayrılıyor...

    Galatasaray transfer haberleri... Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından ilk antrenmanına çıkacak Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması dikkatli bir şekilde yapılacak. Alınan bilgilere göre Buruk, bazı isimlerle yolların ayrılmasını şimdiden istedi. İlk oyuncunun da biletini kesti. Peki o isim kim? Cevabı haberimizde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Buruk’tan flaş karar!

    Bugün Galatasaray teknik direktörü unvanıyla ilk idmanına çıkacak olan Okan Buruk yeni sezon kadro planlamasını büyük bir dikkatle yapıyor.

    Başarılı hoca takımdan kiralık olarak veya bonservisiyle gönderilecek olan isimlerin bir kısmına kamp performansına göre karar verecek. Ancak Buruk'un bazı isimlerle ilgili ayrılık kararını yönetime şimdiden ilettiği belirtiliyor.

    takvim.com.tr ULAŞTI
    takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre bu isimlerden birisi de Ömer Bayram… 2018 yılında Akhisarspor'dan 400 bin Euro karşılığında transfer edilen tecrübeli futbolcu zaman zaman iyi performanslar sergilese de özellikle son iki sezonda beklentilerin altında kaldı.

    ÖMER'E YER KALMADI
    Teknik direktör Okan Buruk'un sol bek rotasyonunu Van Aanholt ve yeni transfer Kazımcan Karataş'la oluşturacağı hatta mecbur kalması durumunda bir diğer yeni transfer Abdülkerim Bardakcı'yı da bu bölgede kullanmayı planladığı öğrenildi.

    BURUK YOLLARIN AYRILMASINI İSTEDİ
    Ömer Bayram'ın yeni sezonda kadroda yer bulmasının mümkün olmayacağını düşünen Buruk'un yönetimden 30 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılmasını istediği ifade edildi.

    2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
    Geçtiğimiz yıl Galatasaray'la nikah tazeleyen Ömer Bayram'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi ve bu sözleşmeden doğan 14 milyon liralık maaş alacağı bulunuyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu nedenle tecrübeli futbolcuyu şu anda takasta kullanmayı planladığı belirtiliyor.

        2 GOL 23 ASİST
        Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Ömer Bayram takımına 3 asistlik katkı verdi. 4 yılda Galatasaray'da 126 resmi karşılaşmaya çıkan milli futbolcu 2 gol atıp 23 asist yaptı.

        MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ
        Ömer Bayram 10 kez de Ay-Yıldızlı formayı terletmenin gururunu yaşadı.

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