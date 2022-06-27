Galatasaray transfer haberleri: Buruk'tan flaş karar! O isimle yollar ayrılıyor...

takvim.com.tr ULAŞTI

takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre bu isimlerden birisi de Ömer Bayram… 2018 yılında Akhisarspor'dan 400 bin Euro karşılığında transfer edilen tecrübeli futbolcu zaman zaman iyi performanslar sergilese de özellikle son iki sezonda beklentilerin altında kaldı.

ÖMER'E YER KALMADI

Teknik direktör Okan Buruk'un sol bek rotasyonunu Van Aanholt ve yeni transfer Kazımcan Karataş'la oluşturacağı hatta mecbur kalması durumunda bir diğer yeni transfer Abdülkerim Bardakcı'yı da bu bölgede kullanmayı planladığı öğrenildi.