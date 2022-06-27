Voleybol haberleri: Filenin Sultanları set vermeden kazandı!

GALİBİYETLE BAŞLADIK

Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle geçerek oyunlara galibiyetle başladı. Millilerde Tutku Burcu 14 sayıyla en skorer isim olurken ona Yaprak 8, Ayçin 7, Yasemin, İlkin ve Derya 6, Emine 4, Buse 2, Ezgi ve Aslıhan 1'er sayıyla katkı sağladı.