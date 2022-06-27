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    • Spor
    • 27.06.2022 09:09
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    • 27.06.2022 09:10
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    Voleybol haberleri: Filenin Sultanları set vermeden kazandı!

    Voleybol Kadın Milli Takımı... Voleybol haberleri... 19. Akdeniz Oyunları'nda boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibi Cezayir'i set vermeden 3-0 mağlup etti. 19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçına çıkan milliler, turnuvaya galibiyetle başlamış oldu...

    İHA
    Filenin Sultanları set vermeden kazandı!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etti.

    GALİBİYETLE BAŞLADIK
    Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle geçerek oyunlara galibiyetle başladı. Millilerde Tutku Burcu 14 sayıyla en skorer isim olurken ona Yaprak 8, Ayçin 7, Yasemin, İlkin ve Derya 6, Emine 4, Buse 2, Ezgi ve Aslıhan 1'er sayıyla katkı sağladı.

    T.C. CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ DE KARŞILAŞMADAYDI
    Öte yandan karşılaşmayı T.C. Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş da izledi. Göktaş, karşılaşma sonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı dolayı tebrik etti.

        SIRADAKİ RAKİP İTALYA
        Milliler, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında 27 Haziran tarihinde TSİ 20.00'de İtalya ile karşılaşacak.

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