Voleybol haberleri: Filenin Sultanları set vermeden kazandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etti.
GALİBİYETLE BAŞLADIK
Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle geçerek oyunlara galibiyetle başladı. Millilerde Tutku Burcu 14 sayıyla en skorer isim olurken ona Yaprak 8, Ayçin 7, Yasemin, İlkin ve Derya 6, Emine 4, Buse 2, Ezgi ve Aslıhan 1'er sayıyla katkı sağladı.
T.C. CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ DE KARŞILAŞMADAYDI
Öte yandan karşılaşmayı T.C. Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş da izledi. Göktaş, karşılaşma sonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı dolayı tebrik etti.