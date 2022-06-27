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    Fenerbahçe geçen sezon büyük ivme yakalan Emre Mor'u bitirmek üzere

    Fenerbahçe yönetimi, Emre Mor’un menajeri Nima Modyr ile Kalamış’ta yemekte bir araya geldi. Görüşmede önemli mesafe kat edildi. Fneerbahçe yönetiminin Emre Mor’un transferini her an açıklayabileceği bildirildi.

    Emre Mor artık an meselesi

    Fenerbahçe transferde durmuyor. Teknik direktörlük görevine Portekizli teknik Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından 10 numara Lincoln ve kanat oyuncusu Bruma transferleriyle hücum gücünü artıran Sarı- Lacivertliler, forvet hattına bu kez yurt içinden hamle yapıyor. Fenerbahçe, Karagümrük'te müthiş bir sezon geçiren Emre Mor'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Karagümrük kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenilirken Fenerbahçe'nin para+takas formülünü masaya yatırdığı belirtildi. Bu arada oyuncunun menajeri ile Kalamış'ta bir araya gelindi. Emre Mor'un Danimarkalı menajeri Nima Modyr ile 2 saat süren bir görüşme yapıldı. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği öğrenilirken Emre Mor için resmi açıklama gelmesinin an meselesi olduğu, genç yıldızın da çubuklu formayı giymek istediği bildirildi. Asıl mevkisi sağ kanat olan Emre Mor solda da görev yapabiliyor.



    8 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
    Emre Mor, Karagümrük formasıyla geçtiğimiz sezon 25 lig maçında 5 gol ve 3 asiste imza attı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe geçen sezon büyük ivme yakalan Emre Mor'u bitirmek üzere
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