Fenerbahçe geçen sezon büyük ivme yakalan Emre Mor'u bitirmek üzere

Fenerbahçe transferde durmuyor. Teknik direktörlük görevine Portekizli teknik Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından 10 numara Lincoln ve kanat oyuncusu Bruma transferleriyle hücum gücünü artıran Sarı- Lacivertliler, forvet hattına bu kez yurt içinden hamle yapıyor. Fenerbahçe, Karagümrük'te müthiş bir sezon geçiren Emre Mor'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Karagümrük kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenilirken Fenerbahçe'nin para+takas formülünü masaya yatırdığı belirtildi. Bu arada oyuncunun menajeri ile Kalamış'ta bir araya gelindi. Emre Mor'un Danimarkalı menajeri Nima Modyr ile 2 saat süren bir görüşme yapıldı. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği öğrenilirken Emre Mor için resmi açıklama gelmesinin an meselesi olduğu, genç yıldızın da çubuklu formayı giymek istediği bildirildi. Asıl mevkisi sağ kanat olan Emre Mor solda da görev yapabiliyor.