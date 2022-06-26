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    Emre Mor için kritik gün! Menajeri Nima Modyr, Fenerbahçeli kurmaylarla bir araya gelecek

    Genç yıldızın menajeri Nima Modyr dün İstanbul’a geldi ve Karagümrüklü yöneticilerle görüştü. Bugün de Fenerli kurmaylarla bir araya gelecek. İşte sizler için derlediğimiz 26 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Emre mor için en kritik gün

    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Fatih Karagümrük'ün yıldız kanat oyuncusu Emre Mor'da önemli bir gelişme yaşandı. Oyucunun Danimarkalı menajeri Nima Modyr'nin dün İstanbul'a geldiği öğrenildi. Danimarkalı menajerin dün Fatih Karagümrük'lü yöneticilerle bir araya gelerek Emre Mor'a Fenerbahçe'den ve diğer Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri ilettiği bildirildi. Nima Modyr'nin bugün de Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelecek süreci değerlendireceği ifade edildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar Emre Mor ile anlaşma sağlamış Karagümrük yönetimi ile fiyatta uyuşamamıştı. Bugün yapılacak görüşmeden olumlu ya da olumsuz haberler gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe Emre Mor'u transfer ederse kanat transferi işini büyük ölçüde tamamlamış olacak.



    FENER'DEN FARKLI PROVA
    Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi KF Tiran ile yaptığı karşılaşmayı 4-0 kazandı. Sarı-Lacivertliler maça Ertuğrul Çetin, Osayi, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Bruma, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Mert Hakan Yandaş ve Berisha ilk 11'iyle çıktı. Maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Berisha, Filip Novak, Pelkas ve Burak Kapacak kaydetti.Sarı- Lacivertliler'in yeni transferlerinden Lincoln Henrique iki asistle maça damga vurdu.



    SANAL ALEMDE BELOTTİ RÜZGARI
    F.Bahçe, Torino'daki sözleşmesi sona eren santrfor Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Sarı- Lacivertli taraftarlar yaptığı yorumlarla sosyal medyayı yıktı. İşte o yorumlar... "Golcü gibi golcü Belotti... Deli gibi isterim. İnşallah olur", "Belotti gelirse ocak ayında şampiyonluk turu atarız".



        KİM'E İZİN ÇIKMADI
        Teknik direktör Jorge Jesus, takımdan ayrılması gündemde olan Kim Min Jae için yönetime "Bu kalitede stoper bulmak zor. Kesinlikle kadroda olmalı" raporunu verdi. Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından gözler Kim Min Jae'ya çevrilmişti. Sarı-Lacivertli yönetimden teklif gelmesi durumunda satışına izin verilmesini talep ettiği iddia edilen Güney Koreli stopere, teknik direktör Jorge Jesus'tan izin çıkmadı. Portekizli teknik adamın yönetime verdiği raporda "Kesinlikle kadroda olmalı. Böyle bir kalitede savunma oyuncu bulmak kolay değil" ifadelerinin yer aldığı bildirildi. Kulübe yakın kaynaklar Koreli Kim'in Şampiyonlar Ligi ihtimali nedeniyle takımda kalmaya razı olduğunu, Fenerbahçe yönetiminin de stoper defterinin de artık çok büyük ölçüde kapadığını ifade ettiler.



        OZAN TUFAN HULL CİTY'DE
        Fenerbahçe, bir süredir kadro dışı olan futbolcusu Ozan Tufan'ın transferi için İngiliz kulübü Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı- Lacivertliler, transferin mali detaylarını açıklamazken, Ozan'ın sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gideceği kaydedildi.



        CEFERİN: EN GÜÇLÜ ADAY TÜRKİYE
        La Gazetta Dello Sport'a konuşan UEFA Başkanı Alexander Ceferin "Euro 2032 için en üçlü aday Türkiye" dedi. UEFA'nın 1 numaralı ismi Alexander Ceferin İtalyan spor gazetesi La Gazetta Dello Sport'a açıklamalar yaptı. Euro 2032 için İtalya'nın şansının ne olduğu soruya ilginç bir cevap veren Ceferin "İtalya'da stat sıkıntısı var. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriela Gravina'ya da durumu anlattım. Euro 2032 için en hazır ülke ve en güçlü aday Türkiye" diye konuştu.



            GÖNLÜM HEP GALATASARAY'DAYDI
            Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattığını dün resmen duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisi içn Konyaspor'a 2 milyon 800 bin Euro ödeneceğini açıklarken, Abdülkerim ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. Başarılı stopere, 2022-2023 sezonu için 17 milyon, 2023-2024 sezonu için 19 milyon 550 bin, 2024-2025 sezonu için de 23 milyon 460 bin lira, opsiyonunun kullanılması halinde ise 2025-2026 sezonu için 29 milyon 325 bin lira ücret ödeneceği kaydedildi. Abdülkerim yaptığı açıklamada, "En başından bu yana gönlüm Galatasaray'daydı. Buraya büyük hedefler için geldim" dedi.



            CHRİSTİAN LUYİNDAMA İÇİN KRİTİK SÜREÇ
            G.Saray'ın Al Tawoon takımına kiraladığı Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Al Tawoon'un Luyindama'nın opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı merak ediliyor.



            KAAN AYHAN'A HÜCUM
            Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı. Beşiktaş'ta savunma hattına mutlaka yerli bir takviye yapmak isteyen kurmaylar, Kaan Ayhan'a yöneldi. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde savunma hattına transfer yapmak istediği bildirildi. Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş konusunda zaman kaybeden siyah-beyazlıların artık hızlıca nokta atışı hamlelerle transferleri kampa yetiştirmeye gayret edeceği ifade edildi. Bonservisi Serie A ekibi Sassuolo'da bulunan Kaan Ayhan geçtiğimiz sezon 24 resmi müsabakada oynama şansı yakaladı. 27 yaşındaki savunmacı bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Kaan Ayhan aynı zamanda düzenli olarak A Milli Futbol Takımı'na da çağırılıyor.



                CABRAL'DA FARK 800 BİN EURO
                Jovane Cabral'a 1.5 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar, bonservis için ise Sporting'e 2.7 milyon Euro teklif etmişti. Ancak teklif Sporting tarafından reddedildi. Sporting oyuncusu için 3.5 milyon Euro + bonus talep etti.



                TOSUN PAŞA ÇALIŞIYOR!
                Beşiktaş ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Cenk Tosun'un hem tatil yaptığı hem de salonda ve açık sahada bireysel çalışmalar yaptığı öğrenildi. Cenk Beşiktaş'a en hazır şekilde gelmek istiyor.



                TRANSFER KAMPA YETİŞECEK
                Divan Kurulu'nda konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "2 ismi 9 Temmuz'daki kampa yetiştireceğiz" diyerek Bordo-Mavili taraftarlara müjde verdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu'nda konuştu. Ağaoğlu 2 yeni transferin kampa yetişeceğini belirtti. Başkan Ağaoğlu "Camiamız transfer beklentisi içerisinde. Daha önce belirlenen daha önce görüşülen isimlerle geçtiğimiz hafta imza attık. Hocamızın belirlediği iki isimle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bu iki isimi de kampa yetiştireceğiz. 9 Temmuz tarihinde iki futbolcumuz da kampa dahil edilecek. Kamp sonrası hocamızın isteği olursa kadromuza katarız." ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un gündeminde santrfor mevkisi için Haji Wright ve Jorgen Strand Larsen, kanat bölgesi için ise bonservisi Royal Antwerp'te olan Lamkel Ze vardı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu 2 transfer için isim vermedi.



                    HAJRADİNOVİC 4 YIL KASIMPAŞA'DA
                    Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Kasımpaşa Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Üç sezondur kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir" ifadeleri kullanıldı.



                    HAKEM ZORBAY KÜÇÜK AKDENİZ OYUNLARI'NDA
                    FIFA Kokartlı hakem Zorbay Küçük, Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı Hakemimiz Zorbay Küçük, 25 Haziran - 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cezayir'in Vahran şehrinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda görev yapacak" denildi.



                    CHARLOTTE'UN BAŞINA STEVE CLİFFORD GEÇTİ
                    NBA ekibi Charlotte Hornets'ta James Borrego'dan boşalan başantrenörlük görevine Steve Clifford getirildi. Daha önce birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Clifford, 2013- 2018 yıllarında da Charlotte Hornets'ı çalıştırmıştı. 60 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 2018-2021 yıllarında ise Orlando Magic'te görev yapmıştı.



                        WAYNE ROONEY DERBY'YE VEDA ETTİ
                        Teknik direktör Wayne Rooney, Championship'te küme düşen Derby County'den ayrıldı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 36 yaşındaki Rooney'nin görevini bırakmak istediğini yönetime bildirdiği kaydedildi. yükümlülüklerini yerine getiremediği için 21 puanı silinen Derby County, ligin bitimine üç hafta kala küme düşmüştü.



                        IGA SWİATEK GÖZÜNÜ WİMBLEDON'A DİKTİ
                        Bu sezon Fransa Açık olmak üzere 5 turnuvada kupaya uzanan Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, galibiyet serisini 35 maça taşıdı. Kariyerinde Fransa Açık dışında grand slam zaferi bulunmayan Swiatek, daha önce en çok 4. tura kadar çıkabildiği Wimbledon'da da zafere uzanarak ilki başarmayı ve galibiyet serisine devam etmeyi hedefliyor.



                        BOLUSPOR LANDEL'İ KADROSUNA KATTI
                        Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. 27 Haziran'da teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde toplanacak bir lig hazırlıklarına başlayacak olan kırmızı beyazlı kulüp orta saha oyuncusu Guy Lucien Michel Landel'i renklerine bağladı. Landel ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

                        OĞUZ YILDIRIM 2 YIL DAHA SAKARYA'DA
                        Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, 27 yaşındaki defans oyuncusu Oğuz Yıldırım ile yeniden anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Oğuz Yıldırım'ın karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi iki yıl uzatılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

                        ADANASPOR KADROSUNA 2 TAKVİYE YAPTI
                        Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Medipol Başakşehir'den kaleci Ahmet Said Kıvanç ve Yılport Samsunspor'dan sol bek Hüseyin Öztürk'ü renklerine bağladı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ahmet Said Kıvanç ve 25 yaşındaki Hüseyin Öztürk ile 2'şer yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

                        2 GÜNDE 6 BİN RAKAMI GEÇİLDİ
                        23 Haziran'da ilk olarak eski kombine sahiplerine bilet satışı başlatan Trabzonspor Kulübü 2 günde 6 bin adet kombine satışı yaptı. 29 Haziran'a kadar eski kombine sahiplerine satış yapacak olan Bordo Mavililer kombinelerden bu sezon için çok ciddi gelir bekliyor.

                        TRABZONSPOR'UN BORCU 1 MİLYAR 922 MİLYON TL
                        Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada Bordo Mavili ekibin, net borcunun 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olduğu bildirildi. Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik anlamda en iyi verimi alabileceğimiz bir kadro yapılanmasındayız" dedi.

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                        Haberler Spor Emre Mor için kritik gün! Menajeri Nima Modyr, Fenerbahçeli kurmaylarla bir araya gelecek
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