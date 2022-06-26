Emre Mor için kritik gün! Menajeri Nima Modyr, Fenerbahçeli kurmaylarla bir araya gelecek

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Fatih Karagümrük'ün yıldız kanat oyuncusu Emre Mor'da önemli bir gelişme yaşandı. Oyucunun Danimarkalı menajeri Nima Modyr'nin dün İstanbul'a geldiği öğrenildi. Danimarkalı menajerin dün Fatih Karagümrük'lü yöneticilerle bir araya gelerek Emre Mor'a Fenerbahçe'den ve diğer Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri ilettiği bildirildi. Nima Modyr'nin bugün de Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelecek süreci değerlendireceği ifade edildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar Emre Mor ile anlaşma sağlamış Karagümrük yönetimi ile fiyatta uyuşamamıştı. Bugün yapılacak görüşmeden olumlu ya da olumsuz haberler gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe Emre Mor'u transfer ederse kanat transferi işini büyük ölçüde tamamlamış olacak.
FENER'DEN FARKLI PROVA
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi KF Tiran ile yaptığı karşılaşmayı 4-0 kazandı. Sarı-Lacivertliler maça Ertuğrul Çetin, Osayi, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Bruma, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Mert Hakan Yandaş ve Berisha ilk 11'iyle çıktı. Maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Berisha, Filip Novak, Pelkas ve Burak Kapacak kaydetti.Sarı- Lacivertliler'in yeni transferlerinden Lincoln Henrique iki asistle maça damga vurdu.
SANAL ALEMDE BELOTTİ RÜZGARI
F.Bahçe, Torino'daki sözleşmesi sona eren santrfor Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Sarı- Lacivertli taraftarlar yaptığı yorumlarla sosyal medyayı yıktı. İşte o yorumlar... "Golcü gibi golcü Belotti... Deli gibi isterim. İnşallah olur", "Belotti gelirse ocak ayında şampiyonluk turu atarız".