Emre Mor için kritik gün! Menajeri Nima Modyr, Fenerbahçeli kurmaylarla bir araya gelecek





BOLUSPOR LANDEL'İ KADROSUNA KATTI

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. 27 Haziran'da teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde toplanacak bir lig hazırlıklarına başlayacak olan kırmızı beyazlı kulüp orta saha oyuncusu Guy Lucien Michel Landel'i renklerine bağladı. Landel ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.



OĞUZ YILDIRIM 2 YIL DAHA SAKARYA'DA

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, 27 yaşındaki defans oyuncusu Oğuz Yıldırım ile yeniden anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Oğuz Yıldırım'ın karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi iki yıl uzatılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.



ADANASPOR KADROSUNA 2 TAKVİYE YAPTI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Medipol Başakşehir'den kaleci Ahmet Said Kıvanç ve Yılport Samsunspor'dan sol bek Hüseyin Öztürk'ü renklerine bağladı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ahmet Said Kıvanç ve 25 yaşındaki Hüseyin Öztürk ile 2'şer yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.



2 GÜNDE 6 BİN RAKAMI GEÇİLDİ

23 Haziran'da ilk olarak eski kombine sahiplerine bilet satışı başlatan Trabzonspor Kulübü 2 günde 6 bin adet kombine satışı yaptı. 29 Haziran'a kadar eski kombine sahiplerine satış yapacak olan Bordo Mavililer kombinelerden bu sezon için çok ciddi gelir bekliyor.



TRABZONSPOR'UN BORCU 1 MİLYAR 922 MİLYON TL

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada Bordo Mavili ekibin, net borcunun 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olduğu bildirildi. Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik anlamda en iyi verimi alabileceğimiz bir kadro yapılanmasındayız" dedi.

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