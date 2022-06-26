Özel Haber I Fenerbahçe'de 4 futbolcunun bileti kesildi! Avrupa’ya götürülmeyecekler

İlk etap çalışmalarında hem takımdaki geleceği tartışılan yabancı oyunculara hem de birçok genç oyuncuya şans veren teknik direktör Jorge Jesus'un önümüzdeki hafta içinde milli takımdan dönecek oyuncularla birlikte kadronun daha da şişkin hale gelecek olması sebebiyle Avusturya kampı öncesi bir elemeye gideceği ortaya çıktı.

Jesus'un geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren ve İstanbul'daki hazırlık kampında denenen Steven Caulker, Mauricio Lemos, Max Meyer ve Aly Samatta hakkındaki görüşlerinin olumsuz olduğu ve bu 4 futbolcunun da Avusturya kampına götürülmeyeceği öğrenildi.