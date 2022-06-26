Özel Haber I Fenerbahçe'de 4 futbolcunun bileti kesildi! Avrupa’ya götürülmeyecekler

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçına 20 Temmuz tarihinde Dinamo Kiev karşısında çıkacak olan ve bu yüzden sezonu erken açan Fenerbahçe'de ilk etap çalışmalarında artık sona gelindi.
Yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmasını İstanbul'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren ve 1 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'nın Graz kentine gidecek olan Fenerbahçe'de yurtdışı kampına götürülecek oyuncular da yavaş yavaş netleşmeye başladı.
İlk etap çalışmalarında hem takımdaki geleceği tartışılan yabancı oyunculara hem de birçok genç oyuncuya şans veren teknik direktör Jorge Jesus'un önümüzdeki hafta içinde milli takımdan dönecek oyuncularla birlikte kadronun daha da şişkin hale gelecek olması sebebiyle Avusturya kampı öncesi bir elemeye gideceği ortaya çıktı.
Jesus'un geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren ve İstanbul'daki hazırlık kampında denenen Steven Caulker, Mauricio Lemos, Max Meyer ve Aly Samatta hakkındaki görüşlerinin olumsuz olduğu ve bu 4 futbolcunun da Avusturya kampına götürülmeyeceği öğrenildi.
Geçen sezon da başka takımlara kiralanan Caulker, Lemos, Meyer ve Samatta'yı kadroda düşünmeyen Jesus'un yönetimden bu 4 oyuncunun bonservisleriyle ya da kiralık olarak gönderilmelerini talep edeceği belirtiliyor.
4 yabancı futbolcunun dışında Fenerbahçe'de İstanbul'daki kamp etabında takımla çalışanYusuf Kocatürk, Melih Bostan ve Ensar Brahic, gibi genç futbolcuların da Avusturya kampına götürülmesi beklenmiyor. Bu futbolcuların çalışmalarını altyapıda sürdüreceği konuşuluyor.