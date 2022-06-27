Ünlü televizyoncu verdiği bir röportajda Seri ile anlaştıklarını belirtirken, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onu izledim ve futboluna hayran oldum. Sonrasında karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize çok şey katacak." diye konuştu.