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    • Spor
    • 27.06.2022 08:50
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    • 27.06.2022 08:55
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    Premier Lig transfer haberleri: Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha!

    Premier Lig transfer haberleri... Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna katarak transfer tahtasını açan Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, şimdi de eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Verdiği bir röportajda oyuncuyu kadrolarına kazandırdıklarını belirten Ilıcalı, oyuncu hakkında da konuştu. Peki Ilıcalı ne söyledi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şimdi de eski G.Saraylı! Ilıcalı’dan bir bomba daha...

    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, eski Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri ile de anlaşma sağladı. Transferi kulübün sahibi Acun Ilıcalı açıkladı.

    Ünlü televizyoncu verdiği bir röportajda Seri ile anlaştıklarını belirtirken, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onu izledim ve futboluna hayran oldum. Sonrasında karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize çok şey katacak." diye konuştu.

    TEK ODAĞI FUTBOL

    Oyuncunun tek odağının futbol olduğunu belirten Ilıcalı, "Gözlemcilerimiz Seri'nin transferi için çok ısrarcı oldular. Takıma faydalı olacağını belirttiler. Ben de onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

        Geride bıraktığımız sezonda Fulham formasıyla İngiltere'nin 2 numaralı liginde 34 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, 1 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

        GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ
        30 yaşındaki futbolcu, 2019/2020 sezonunun başında Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. 1 yıl kiralık olarak sarı kırmızılı formayı terleten Seri, Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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