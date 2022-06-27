Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, eski Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri ile de anlaşma sağladı. Transferi kulübün sahibi Acun Ilıcalı açıkladı.
Ünlü televizyoncu verdiği bir röportajda Seri ile anlaştıklarını belirtirken, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onu izledim ve futboluna hayran oldum. Sonrasında karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize çok şey katacak." diye konuştu.
TEK ODAĞI FUTBOL
Oyuncunun tek odağının futbol olduğunu belirten Ilıcalı, "Gözlemcilerimiz Seri'nin transferi için çok ısrarcı oldular. Takıma faydalı olacağını belirttiler. Ben de onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.