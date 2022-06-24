Emre Mor’u Fenerbahçe ile birlikte Fiorentina ve Lazio da istese de ibre Kanarya'dan yana

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla göz dolduran ve transferin gözdesi olan Emre Mor için Fenerbahçe girişimlerini devam ettiriyor.
Fenerbahçe'nin Emre Mor ile anlaştığı ancak kulübü Karagümrük ile pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor. Yıldız futbolcuya 2 italyan takımının talip olduğu da gelen haberler arasında.
Fiorentia ile Lazio Emre Mor için kapıyı çalmış durumda. İlk bilgilere göre Fatih Karagümrük, Fiorentina'nın Emre Mor için yaptığı 3.5 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmedi.