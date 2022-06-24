Emre Mor’u Fenerbahçe ile birlikte Fiorentina ve Lazio da istese de ibre Kanarya'dan yana

BU SEZON KENDİNE GELDİ

2016'da Nordsjaelland'dan 9.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'da transfer olan Emre Mor, Alman devinde sınıfı geçemedi ve sezon sonunda İspanya'nın yolunu tuttu ve 13.5 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya gitti. Sırasıyla Galatasaray, Olympiakos ve Karagümrük'te oynayan Emre Mor bu sezon sınıfı geçti. Süper Lig'de bu sezon 26 maça çıkan Emre Mor, 5 gol 3 asist yaptı. Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük'te toplam 29 maça çıktı.