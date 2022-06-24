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    Emre Mor’u Fenerbahçe ile birlikte Fiorentina ve Lazio da istese de ibre Kanarya'dan yana

    Emre Mor'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe bu transferde Fiorentina ve Lazio kulüpleri ile çekişiyor. Fenerbahçe, Emre ile anlaştı. Karagümrük ile görüşüyor. Fiorentina'nın 3.5 milyon Euro'luk ilk teklifi ise kabul görmedi.

    Emre Mor savaşı
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    Süper Lig'de Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla göz dolduran ve transferin gözdesi olan Emre Mor için Fenerbahçe girişimlerini devam ettiriyor.

    Fenerbahçe'nin Emre Mor ile anlaştığı ancak kulübü Karagümrük ile pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor. Yıldız futbolcuya 2 italyan takımının talip olduğu da gelen haberler arasında.

    Fiorentia ile Lazio Emre Mor için kapıyı çalmış durumda. İlk bilgilere göre Fatih Karagümrük, Fiorentina'nın Emre Mor için yaptığı 3.5 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmedi.

        Ancak İtalyan kulübünün bir teklif daha yapmasının beklendiği belirtiliyor. Fiorentina'nın teklifini artırması Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilir ancak oyuncu ile anlaşılmış olması Sarı-Lacivertli yönetimin en büyük kozu. Lazio'nun teklifinin ise Fiorentina'nın teklifine yakın bir rakam olduğu da öğrenildi.

        BU SEZON KENDİNE GELDİ
        2016'da Nordsjaelland'dan 9.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'da transfer olan Emre Mor, Alman devinde sınıfı geçemedi ve sezon sonunda İspanya'nın yolunu tuttu ve 13.5 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya gitti. Sırasıyla Galatasaray, Olympiakos ve Karagümrük'te oynayan Emre Mor bu sezon sınıfı geçti. Süper Lig'de bu sezon 26 maça çıkan Emre Mor, 5 gol 3 asist yaptı. Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük'te toplam 29 maça çıktı.

        ADETA YENİDEN DOĞDU
        Emre Mor geçtiğıimiz sezon Karagümrük formasıyla kariyerinde yeni bir yükseliş yakaladı. Eski gücüne ve süratine kavuştuğu gözlemlenen yıldız futbolcu attığı goller ve asistlerinin yanında istikrarlı ve mücadeleci karakteriyle de dikkat çekti.
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