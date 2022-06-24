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Haberler Spor Transfer haberleri: İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...

Transfer haberleri: İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...

Süper Lig'de 2022/2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlayacak. Türkiye'nin dev kulüpleri, yapacakları transferlerle daha da güçlenip gelecek sezonda ligi olabilecek en iyi noktada tamamlamak için planlamasını yapıyor. 17 Haziran'da başlayan transfer dönemi birinci resmi tescil dönemi, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Peki kulüpler kimleri transfer etti? Süper Lig'de yapılan tüm transferler haberimizde...

24.06.2022 09:33 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:43
Transfer haberleri: İşte Süper Lig’de biten tüm transferler...

STRYGER LARSEN

Udinese -> Trabzonspor

Yaş: 31

Mevki: Sağ Bek

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer haberleri: İşte Süper Lig’de biten tüm transferler...

EREN ELMALI

Kasımpaşa -> Trabzonspor

Yaş: 21

Mevki: Sol Bek

Transfer haberleri: İşte Süper Lig’de biten tüm transferler...

DOĞUCAN HASPOLAT

Kasımpaşa -> Trabzonspor

Yaş: 22

Mevki: Orta Saha

Transfer haberleri: İşte Süper Lig’de biten tüm transferler...

ERTUĞRUL ERSOY

Le Havre -> Gaziantep FK

Yaş: 25

Mevki: Stoper

Transfer haberleri: İşte Süper Lig’de biten tüm transferler...

PATRYK SZYSZ

Zaglebie Lubin -> Başakşehir

Yaş: 24

Mevki: Sağ Kanat

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