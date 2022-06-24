Transfer haberleri: İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...
Süper Lig'de 2022/2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlayacak. Türkiye'nin dev kulüpleri, yapacakları transferlerle daha da güçlenip gelecek sezonda ligi olabilecek en iyi noktada tamamlamak için planlamasını yapıyor. 17 Haziran'da başlayan transfer dönemi birinci resmi tescil dönemi, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Peki kulüpler kimleri transfer etti? Süper Lig'de yapılan tüm transferler haberimizde...
24.06.2022 09:33 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:43