Fenerbahçe geri adım attı, Abdülkerim Bardakcı savaşı alev aldı! Galatasaray ve Beşiktaş yeniden devrede

Konyaspor ile Abdülkerim için 2.8 milyon Euro'su garanti ücret, 600 bin Euro'su da bonuslar olmak üzere toplamda 3.4 milyon Euro karşılığında el sıkışan Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde ise maaş engeline takıldı.