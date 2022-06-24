Fenerbahçe geri adım attı, Abdülkerim Bardakcı savaşı alev aldı! Galatasaray ve Beşiktaş yeniden devrede
Fenerbahçe bonservisi için bonuslarla 3.4 milyon Euro karşılığında Konyaspor ile anlaşma sağladığı Abdülkerim Bardakcı ile maaş konusunda anlaşamadı. Abdülkerim'in maaş talebini yüksek bulan Fenerbahçe'nin geri adım atması üzerine, başarılı stoperi daha önce de isteyen Galatasaray ve Beşiktaş transferde yeniden atağa kalktı. Transfer savaşı yeniden alev aldı...
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun en flaş isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş müthiş bir transfer yarışına girerken, rakiplerine göre daha yüksek bir teklif yapan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Konyaspor ile prensip anlaşmasına varmıştı.
Konyaspor ile Abdülkerim için 2.8 milyon Euro'su garanti ücret, 600 bin Euro'su da bonuslar olmak üzere toplamda 3.4 milyon Euro karşılığında el sıkışan Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde ise maaş engeline takıldı.
Abdülkerim Bardakcı için en yüksek bonservis teklifini veren takım olmasına rağmen Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoperin istediği maaşı vermeyi kabul etmeyince taraflar arasındaki görüşmeler olumsuz bir şekilde sona erdi.
Fenerbahçe'nin Abdülkerim ile anlaşamaması sonrası ise deneyimli futbolcuyu daha önce isteyen Galatasaray ve Beşiktaş transfer için yeniden devreye girdi.
Abdülkerim için Konyaspor yönetimi ile tekrar temas kuran Galatasaray ve Beşiktaş yeni bir teklif hazırlığı yapmaya başladı.