Emre Mor Fenerbahçe'nin radarında! Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar
Fatih Karagümrük forması altında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine toplayan Emre Mor, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuya ilişkin takvim.com.tr'den Osman Cengiz'e özel açıklamalarda bulundu. Hurma, "Fenerbahçe'nin ilgisi doğru" dedi.
Geçtiğimiz sezon Celta Vigo'dan Fatih Karagümrük'e transfer olan ve gösterdiği performans ile lige damgasını vuran Emre Mor Fenerbahçe'nin radarında!
26 MAÇTA 6 GOL 4 ASİST
Özellikle Karagümrük'te teknik direktörlüğe Volkan Demirel'in gelmesiyle birlikte kendisini bulan Emre Mor, çıktığı 26 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
Transfer döneminin başlaması ile birlikte Emre Mor'un 3 büyüklerin ilgisi dahilinde olduğuna dair haberler gündeme gelmeye başlamıştı.
SÜLEYMAN HURMA'DAN TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMA!
Takvim.com.tr'ye konuşan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Emre için henüz hiçbir kulüple anlaşmadık. Anlaşma yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe'nin ilgisi doğru" dedi.
ÖNCELİK HÜCUM HATTI
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve önceliğini hücum hattına veren Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'dan sonra Emre Mor transferini de bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.