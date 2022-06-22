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Haberler Spor Emre Mor Fenerbahçe'nin radarında! Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Emre Mor Fenerbahçe'nin radarında! Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Fatih Karagümrük forması altında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine toplayan Emre Mor, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuya ilişkin takvim.com.tr'den Osman Cengiz'e özel açıklamalarda bulundu. Hurma, "Fenerbahçe'nin ilgisi doğru" dedi.

Osman Cengiz
takvim.com.tr
Özel haber
22.06.2022 22:23 - Son Güncelleme: 22.06.2022 22:31
Emre Mor Fenerbahçe’nin radarında! Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan takvim.com.tr’ye özel açıklama

Geçtiğimiz sezon Celta Vigo'dan Fatih Karagümrük'e transfer olan ve gösterdiği performans ile lige damgasını vuran Emre Mor Fenerbahçe'nin radarında!

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Emre Mor Fenerbahçe’nin radarında! Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan takvim.com.tr’ye özel açıklama

26 MAÇTA 6 GOL 4 ASİST
Özellikle Karagümrük'te teknik direktörlüğe Volkan Demirel'in gelmesiyle birlikte kendisini bulan Emre Mor, çıktığı 26 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Emre Mor Fenerbahçe’nin radarında! Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan takvim.com.tr’ye özel açıklama

Transfer döneminin başlaması ile birlikte Emre Mor'un 3 büyüklerin ilgisi dahilinde olduğuna dair haberler gündeme gelmeye başlamıştı.

Emre Mor Fenerbahçe’nin radarında! Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan takvim.com.tr’ye özel açıklamalar

SÜLEYMAN HURMA'DAN TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMA!
Takvim.com.tr'ye konuşan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Emre için henüz hiçbir kulüple anlaşmadık. Anlaşma yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe'nin ilgisi doğru" dedi.

Emre Mor Fenerbahçe’nin radarında! Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan takvim.com.tr’ye özel açıklama

ÖNCELİK HÜCUM HATTI
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve önceliğini hücum hattına veren Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'dan sonra Emre Mor transferini de bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

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