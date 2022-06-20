Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray'a bir şok da Onyekuru'dan!

Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Santa Clara'dan Lincoln Henrique ve PSV'den Bruma'yı kadrosuna katmıştı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve Fatih Terim'in en etkili ismi olan Bruma, transferiyle sarı kırmızılı taraftarları üzmüştü.
ONYEKURU BEŞİKTAŞ YOLUNDA
Bu transferin ardından Galatasaraylı taraftarlara bir kötü haber de Henry Onyekuru'dan geldi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş yolunda olduğu öğrenildi.
OLYMPIAKOS'TA MUTSUZ
Olympiakos'ta mutsuz olduğu belirtilen ve daha önce 3 kez Galatasaray formasını giyen oyuncunun Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı ancak henüz kararını vermediği belirtildi.