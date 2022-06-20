Galatasaray’ın Okan Buruk kararı tartışmaları da beraberinde getirdi!

Bazı taraftarlar kariyerli bir yabancı teknik adam beklerken Okan Buruk'la anlaşılmasına tepki gösterirken, bazı taraftarlar da 48 yaşındaki hocanın 2000 yılında Galatasaray'dan ayrılık sürecine gönderme yapıp yönetimin kararını eleştirdi. Ancak bir grup taraftarın da Okan Buruk'un en doğru karar olduğu yönünde birleşmesi dikkatleri çekti.