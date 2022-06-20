Galatasaray’ın Okan Buruk kararı tartışmaları da beraberinde getirdi!

Yaklaşık 10 gündür teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Okan Buruk'ta karar kılması gündemi sarstı. Sarı- Kırmızılı yönetimin hoca belirsizliğine son vermesi herkeste memnuniyet yaratsa da Okan Buruk ismi tartışmaları da beraberinde getirdi.
BİRAZ DA MECBURI!
Göreve gelir gelmez yabancı teknik adamlara yoğunlaşan Başkan Dursun Özbek önemli isimlerle masaya oturmuş ve camiadaki beklentileri artırmıştı.
Ancak görüşme yapılan Marco Rose, Marcello Gallardo ve De Zerbi'nin maliyetlerinin çok yüksek gelmesi sonrası rota biraz da mecburen Buruk'a döndü.