Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray’ın Okan Buruk kararı tartışmaları da beraberinde getirdi!

    Marco Rose, Gallardo ve De Zerbi gibi isimlerle masaya oturan Sarı-Kırmızılılar hedefe ulaşamayınca rotayı Okan Buruk’a çevirdi. Her konuda anlaşılan tecrübeli hoca sosyal medyada taraftarları ikiye böldü.

    Buruk sevinç!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Yaklaşık 10 gündür teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Okan Buruk'ta karar kılması gündemi sarstı. Sarı- Kırmızılı yönetimin hoca belirsizliğine son vermesi herkeste memnuniyet yaratsa da Okan Buruk ismi tartışmaları da beraberinde getirdi.

    BİRAZ DA MECBURI!
    Göreve gelir gelmez yabancı teknik adamlara yoğunlaşan Başkan Dursun Özbek önemli isimlerle masaya oturmuş ve camiadaki beklentileri artırmıştı.

    Ancak görüşme yapılan Marco Rose, Marcello Gallardo ve De Zerbi'nin maliyetlerinin çok yüksek gelmesi sonrası rota biraz da mecburen Buruk'a döndü.

        DESTEK DE GELDİ
        Daha önce yaptığı birçok açıklamada Galatasaray'da görev almayı istediğini net şekilde dile getiren tecrübeli hocada karar kırılması taraftarları ikiye böldü.

        Bazı taraftarlar kariyerli bir yabancı teknik adam beklerken Okan Buruk'la anlaşılmasına tepki gösterirken, bazı taraftarlar da 48 yaşındaki hocanın 2000 yılında Galatasaray'dan ayrılık sürecine gönderme yapıp yönetimin kararını eleştirdi. Ancak bir grup taraftarın da Okan Buruk'un en doğru karar olduğu yönünde birleşmesi dikkatleri çekti.

        BUGÜN İSTANBUL'DA
        Şu an Fransa'da bulunan başarılı teknik adamın bugün İstanbul'a gelmesi ve kısa süre içinde resmen göreve başlaması bekleniyor. Yönetimin 1-2 gün içinde de Torrent'in sözleşmesini feshedeceği de belirtiliyor.

            HAYALLERİ GERÇEK OLDU
            Okan Burak yakın geçmişte yaptığı açıklamalarda en büyük hayalinin Galatasaray'a teknik direktör olmak olduğunu söylemişti. Başarılı teknik adamın hayalleri artık gerçekleşiyor.

            İLK YARDIMCI TARNIVERMİŞ
            Galatasaray'a teknik direktör olarak geri dönmeye hazırlanan Okan Buruk'un ekibi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 2017-2018 sezonunda Galatasaray'da görev yapan ve son olarak İtalyan ekibi Spezia'nın U19 takımını çalıştıren Tuğberk Tanrıvermiş'in Buruk'un kadrosuna katılması bekleniyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa’nın ’en çevrecileri’ ödüllendirildi
            Haberler Spor Galatasaray’ın Okan Buruk kararı tartışmaları da beraberinde getirdi!
                SON DAKİKA