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    • Spor
    • 20.06.2022 08:44
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    • 20.06.2022 08:45
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    Spor haberleri: Gebze'de şampiyon Başpehlivan Ali Gürbüz!

    Spor haberleri... Güreş haberleri... Gebze'de düzenlenen 27. Hünkar Çayırı Güreşleri'nde şampiyon Başpehlivan Ali Gürbüz oldu. 150 güreşçinin katıldığı turnuvada rakiplerini bir bir eleyen Gürbüz, şampiyonluğu elde etti.

    Gebze’de şampiyon Başpehlivan Ali Gürbüz!

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen 27. Hünkar Çayırı Güreşleri'nde şampiyon Başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

    150 GÜREŞÇİ YARIŞTI
    Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 27.'si yapılan Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 44'ü başpehlivan olmak üzere toplam bin 150 güreşçi, er meydanında ter döktü.

    GÜREŞ RESİTALİ YAŞANDI

    Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesinde yapılan son müsabakalar, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Başpehlivanların kıyasıya mücadeleleri ise izleyenlere adeta güreş resitali yaşattı.

        ŞAMPİYON ALİ GÜRBÜZ

        Güreşlerin final mücadelesinde rakiplerini bir bir yenen Ali Gürbüz ile Fatih Atlı karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda ise Başpehlivan Ali Gürbüz, rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Müsabakalarda dereceye giren güreşçilere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

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