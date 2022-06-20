Spor haberleri: Gebze'de şampiyon Başpehlivan Ali Gürbüz!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen 27. Hünkar Çayırı Güreşleri'nde şampiyon Başpehlivan Ali Gürbüz oldu.
150 GÜREŞÇİ YARIŞTI
Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 27.'si yapılan Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 44'ü başpehlivan olmak üzere toplam bin 150 güreşçi, er meydanında ter döktü.
GÜREŞ RESİTALİ YAŞANDI
Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesinde yapılan son müsabakalar, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Başpehlivanların kıyasıya mücadeleleri ise izleyenlere adeta güreş resitali yaşattı.