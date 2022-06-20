Spor haberleri: Gebze'de şampiyon Başpehlivan Ali Gürbüz!

150 GÜREŞÇİ YARIŞTI

Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 27.'si yapılan Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 44'ü başpehlivan olmak üzere toplam bin 150 güreşçi, er meydanında ter döktü.