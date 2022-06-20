Spor haberleri: Rus tenişçi turnuva için vatandaşlığını değiştirdi!

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Moskova doğumlu 29 yaşındaki Dzalamidze, Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Belaruslu ve Rus tenisçilerin katılımına izin verilmeyen Wimbledon'da yer alabilmek için bu yönteme başvurdu.

ENGELLENEMİYOR

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Wimbledon yönetimi ise bu yöntemi engellemek için "güçleri bulunmadığını", Belarus ve Rus tenisçilerin başka bir ülke vatandaşlığına geçerek turnuvaya katılımının engellenemeyeceğini belirtti.