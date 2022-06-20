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    • Spor
    • 20.06.2022 10:12
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    • 20.06.2022 10:17
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    Spor haberleri: Rus tenişçi turnuva için vatandaşlığını değiştirdi!

    Spor haberleri... Tenis haberleri... Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılmak isteyen Rus tenişçi, ilginç bir hamle yaptı. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların katılımına izin verilmiyordu. Tenisçi, ilginç bir hamle ile turnuvaya katılım hakkı elde etti. İşte detaylar...

    Turnuva için vatandaşlığını değiştirdi!

    Rus tenisçi Natela Dzalamidze, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılabilmek amacıyla Gürcistan vatandaşlığına geçti.

    İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Moskova doğumlu 29 yaşındaki Dzalamidze, Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Belaruslu ve Rus tenisçilerin katılımına izin verilmeyen Wimbledon'da yer alabilmek için bu yönteme başvurdu.

    ENGELLENEMİYOR

    Konu hakkında değerlendirmede bulunan Wimbledon yönetimi ise bu yöntemi engellemek için "güçleri bulunmadığını", Belarus ve Rus tenisçilerin başka bir ülke vatandaşlığına geçerek turnuvaya katılımının engellenemeyeceğini belirtti.

    Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a "tarafsız sporcu" unvanıyla katılan çift kadınlar dünya 43 numarası Natela Dzalamidze, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) aynı kategorideki organizasyonlarında dört kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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        Haberler Spor Spor haberleri: Rus tenişçi turnuva için vatandaşlığını değiştirdi!
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