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    Beşiktaş, Ganalı yıldız Daniel-Kofi Kyereh'in transferi için düğmeye bastı

    Siyah-Beyazlılar, Bundesliga 2 ekibi St. Pauli’de oynayan Daniel-Kofi Kyereh’i listesine aldı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon 12 gol atıp 10 asist yaptı.

    Kofi kyereh sürprizi

    Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen Daniel-Kofi Kyereh için harekete geçti.



    ASIL BÖLGESI 10 NUMARA
    Teknik direktör Valerien Ismael'in transfere onay verdiği ve yönetimin resmi görüşmelere başladığı belirlendi. Asıl bölgesi 10 numara olan Ganalı futbolcu, sol kanat ve forvette de oynayabiliyor. St. Pauli'de çok başarılı bir sezonu geride bırakan Kofi Kyereh ligde 29 maçta 12 gol ve 10 asistle 22 gole direkt etkide bulundu. St. Pauli ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun ismi bir süredir Werder Bremen ile de anılıyordu. Beşiktaş yönetiminin düşük maliyeti nedeniyle de Kofi Kyereh'i tercih ettiği gelen bilgiler arasında.



    SAĞ AYAĞI ÇOK ETKİLİ
    Eintracht Braunschweig altyapısında futbola başlayan yıldız futbolcu ardından Wolfsburg U19 takımı, TSV Havelse ve Wehen Wiesbaden formalarını da giydi. Kariyerinin en önemli çıkışını geçtiğimiz sezon yapan Daniel- Kofi Kyereh 1.79 boyunda ve sağ ayağını çok etkili kullanıyor.

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