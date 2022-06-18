Beşiktaş, Ganalı yıldız Daniel-Kofi Kyereh'in transferi için düğmeye bastı





ASIL BÖLGESI 10 NUMARA

Teknik direktör Valerien Ismael'in transfere onay verdiği ve yönetimin resmi görüşmelere başladığı belirlendi. Asıl bölgesi 10 numara olan Ganalı futbolcu, sol kanat ve forvette de oynayabiliyor. St. Pauli'de çok başarılı bir sezonu geride bırakan Kofi Kyereh ligde 29 maçta 12 gol ve 10 asistle 22 gole direkt etkide bulundu. St. Pauli ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun ismi bir süredir Werder Bremen ile de anılıyordu. Beşiktaş yönetiminin düşük maliyeti nedeniyle de Kofi Kyereh'i tercih ettiği gelen bilgiler arasında.