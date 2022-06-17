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    • Spor
    • 17.06.2022 22:01
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    • 17.06.2022 22:05
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    Özel haber... Trabzonspor'un yollarını ayırdığı oyuncusu Anthony Nwakaeme'ye yeni talip: Kartal'ın da radarına girdi

    Trabzonspor'un sezonu şampiyon kapatıp kupayı kaldırmasında büyük rolü olan 33 yaşındaki yıldızı Anthony Nwakaeme'ye Beşiktaş talip oldu. Şampiyonluğun ardından yolların ayrıldığı Nwakaeme Kartal'a imza atarsa Süper Lig macerası devam edecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Anthony Nwakaeme’ye yeni talip

    Trabzonspor ile 4 yıllık birlikteliğinin ardından yolları ayıran Nijeryalı yıldız ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bordo-Mavililer'de gösterdiği başarılı sezonlarla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazanan 33 yaşındaki top cambazı Süper Lig'de kalabilir…

    Karadeniz Fırtınası'nda geride kalan sezonda şampiyonluğa büyük katkıda bulunan Anthony Nwakaeme'nin adı Hull City ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ile de anılmaya başladı. Siyah-Beyazlılar, Nijeryalı yıldızın transferi için çalışmalara başladı.

    Siyah-Beyazlılar'da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Başkan Ahmet Nur Çebi'den transfer için onayı aldı. Kazancı'nın Nwakaeme'nin ismini Fransız teknik adam Valerien Ismael'e sunduğu belirtildi.

        Tecrübeli teknik adam yıldız oyuncu ile ilgili bir rapor hazırlayacak. Bu rapor doğrultusunda Ismael, Nwakaeme'nin sistemine uyduğuna kanaat getirirse transferin startı verilecek.

        Bilindiği gibi Trabzonspor yıldız oyuncu için yıllık 1.5 milyon Euro maaş teklif etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Nijeryalı sol kanat oyuncusunun 3 yıl için kendilerinden 10 milyon Euro istediğini söyledi.

        Cyle Larin ile anlaşamayan Beşiktaş sol kanat için oyuncu arayışında… O kanatta elinde sadece N'Koudou bulunuyor. Ancak Fransız yıldızın sürekli sakatlanması o bölgeye transferi zorunlu kılıyor.

            Anthony Nwakaeme, geride kalan sezonda Süper Lig'de 30 karşılaşmada forma giyerken 13 gol ve 10 asist üretti. 23 gole katkıda bulunarak Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Çalım ustası Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

            Trabzonspor, yıldız futbolcuyu 2018 yılında İsrail Ligi takımlarından Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro'ya transfer etti. Nwakaeme kariyerinde, Cluj, Petrolul ve Vejle-Kolding gibi takımların formasını da giydi.

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            Haberler Spor Özel haber... Trabzonspor'un yollarını ayırdığı oyuncusu Anthony Nwakaeme'ye yeni talip: Kartal'ın da radarına girdi
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