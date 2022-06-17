Özel haber... Trabzonspor'un yollarını ayırdığı oyuncusu Anthony Nwakaeme'ye yeni talip: Kartal'ın da radarına girdi

Trabzonspor ile 4 yıllık birlikteliğinin ardından yolları ayıran Nijeryalı yıldız ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bordo-Mavililer'de gösterdiği başarılı sezonlarla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazanan 33 yaşındaki top cambazı Süper Lig'de kalabilir…
Karadeniz Fırtınası'nda geride kalan sezonda şampiyonluğa büyük katkıda bulunan Anthony Nwakaeme'nin adı Hull City ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ile de anılmaya başladı. Siyah-Beyazlılar, Nijeryalı yıldızın transferi için çalışmalara başladı.
Siyah-Beyazlılar'da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Başkan Ahmet Nur Çebi'den transfer için onayı aldı. Kazancı'nın Nwakaeme'nin ismini Fransız teknik adam Valerien Ismael'e sunduğu belirtildi.