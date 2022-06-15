Fenerbahçe Brezilyalı yıldızı Lincoln ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, önceki gün İstanbul'a gelen Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Açıklamada "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan Henrique; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 2018 yılında henüz 18 yaşındayken Çaykur Rizespor formasıyla Türk futbolseverlerin tanıdığı Lincoln Henrique, ülkesinde forma giydiği Gremio'dan 2019 yılında Portekiz kulübü Santa Clara'ya transfer olmuştu. Burada her yıl üstene katarak performans sergileyen Lincoln Henrique, Brezilya U17 takımının formasını da 11 kez terletmiş bir isim.