takvim.com.tr'nin günler öncesinden taraftarlar ile paylaştığı Bruma transferini Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı yaptığı açıklama ile doğruladı.
PSV İLE ANLAŞILDI
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
takvim.com.tr'nin günler öncesinden taraftarlar ile paylaştığı Bruma transferini Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı yaptığı açıklama ile doğruladı.
PSV İLE ANLAŞILDI
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
ARMİNDO TUE NA BANGNA KİMDİR?
Sporting Lizbon altyapısından yetişen Armindo Tué Na Bangna, özellikle Portekiz Genç Takımı'nda gösterdiği performans ile Avrupa piyasasında adından söz ettirmişti.
Genç yaşında Galatasaray'a transfer olan ve büyük umutlar beslenen futbolcu, potansiyeline ulaşamamış ve takımdan gönderilmişti.
Galatasaray sonrasında Real Sociedad, Leipzig, Olympiakos ve PSV formalarını terleten futbolcu, kariyerine halen PSV'de devam ediyor.
10 GOL 4 ASİST
Geçtiğimiz sezonda PSV ile tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Bruma, 10 gol ve 4 asist üretti.
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