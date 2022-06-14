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    • Spor
    • 15.06.2022 00:33
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    • 15.06.2022 01:49
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    Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu: Fenerbahçe eski GalatasarayBruma'yı transfer etti

    takvim.com.tr'nin günler öncesinden taraftarlar ile paylaştığı Bruma transferini Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı yaptığı açıklama ile doğruladı. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır." denildi.

    Fenerbahçe Bruma’yı transfer etti

    takvim.com.tr'nin günler öncesinden taraftarlar ile paylaştığı Bruma transferini Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı yaptığı açıklama ile doğruladı.

    PSV İLE ANLAŞILDI


    Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

        Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız.

            ARMİNDO TUE NA BANGNA KİMDİR?
            Sporting Lizbon altyapısından yetişen Armindo Tué Na Bangna, özellikle Portekiz Genç Takımı'nda gösterdiği performans ile Avrupa piyasasında adından söz ettirmişti.

            Genç yaşında Galatasaray'a transfer olan ve büyük umutlar beslenen futbolcu, potansiyeline ulaşamamış ve takımdan gönderilmişti.

            Galatasaray sonrasında Real Sociedad, Leipzig, Olympiakos ve PSV formalarını terleten futbolcu, kariyerine halen PSV'de devam ediyor.
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                Haberler Spor Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu: Fenerbahçe eski Galatasaraylı Bruma'yı transfer etti
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