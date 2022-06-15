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    • Spor
    • 15.06.2022 09:58
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    • 15.06.2022 10:09
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    Premier Lig ekibi Newcastle United, milli yıldızı kadrosuna istiyor!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu...

    Milli yıldız Premier Lig’e

    İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Mavi siyahlılarla başarılı bir performans ortaya koyan milli yıldız için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın talip olduğu belirtildi.

    İngiliz basınında yer alan habere göre Newcastle, Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'i istiyor. Inter ise iki oyuncu için de 30 milyon Euro talep ediyor. Newcastle United'ın teklifi belirtilmezken, Inter'in 30 milyon Euro altı bir teklife asla onay vermeyeceği belirtildi.

    TARİHE GEÇECEK
    Şayet bu transfer 30 milyon Euro'ya gerçekleşirse, Hakan Çalhanoğlu en fazla bonservis bedeli ödenen ikinci Türk oyuncu olacak. Birinci sırada ise geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan Arda Turan bulunuyor. Turan, Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

        İKİ DEVDE OYNADI
        2017'de Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan, oynadığı futbolla Serie A'nın başarılı isimleri arasına girmişti. 2021 yazında Milan'ın ezeli rakibi Inter'in teklifine 'evet' diyen Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Milano'nun mavi siyah tarafında devam ediyor.

        PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON
        Transfermarkt verilerine göre ise Inter'in 30 milyon Euro istediği Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değeri 35 milyon Euro.

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafıından 350 milyon Euro karşılığında satın alınan Newcastle United, ilk önemli transferini geçtiğimiz sezonun devre arasında Kieran Trippier'i alarak yaptı.

        MERİH GÜNDEME GELMİŞTİ
        Bir başka milli yıldızımız Merih Demiral da Newcastle United'ın listesinde yer alan bir başka isim olarak öne çıkıyor.

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        Haberler Spor Premier Lig ekibi Newcastle United, milli yıldızı kadrosuna istiyor!
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