Premier Lig ekibi Newcastle United, milli yıldızı kadrosuna istiyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Mavi siyahlılarla başarılı bir performans ortaya koyan milli yıldız için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın talip olduğu belirtildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre Newcastle, Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'i istiyor. Inter ise iki oyuncu için de 30 milyon Euro talep ediyor. Newcastle United'ın teklifi belirtilmezken, Inter'in 30 milyon Euro altı bir teklife asla onay vermeyeceği belirtildi.
TARİHE GEÇECEK
Şayet bu transfer 30 milyon Euro'ya gerçekleşirse, Hakan Çalhanoğlu en fazla bonservis bedeli ödenen ikinci Türk oyuncu olacak. Birinci sırada ise geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan Arda Turan bulunuyor. Turan, Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olmuştu.