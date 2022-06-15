Premier Lig ekibi Newcastle United, milli yıldızı kadrosuna istiyor!

İngiliz basınında yer alan habere göre Newcastle, Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'i istiyor. Inter ise iki oyuncu için de 30 milyon Euro talep ediyor. Newcastle United'ın teklifi belirtilmezken, Inter'in 30 milyon Euro altı bir teklife asla onay vermeyeceği belirtildi.