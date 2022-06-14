Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi açıkladı! İşte ilk sözleri...

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bonservis bedeli konusunda ise bilgi verilmedi.
Santa Clara'dan transfer edilen oyuncu, Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu.
İŞTE İLK SÖZLERİ
Transferi sonrasında konuşan Lincoln Henrique, "Çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oldum. Bu fırsat bana geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gerekeni yapacağım." dedi.
ŞAMPİYONLUK HASRETİ VURGUSU
İmza törenine katılan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise, "Jorge Jesus'a çok teşekkür ederim. Biz daha kendisine hiç konuşmamıştık. O sırada Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Bu güzel bir şey. Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi biliyor. 8 yıllık şampiyonluk hasretimizi biliyor." diye konuştu.