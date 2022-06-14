Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi açıkladı! İşte ilk sözleri...

ŞAMPİYONLUK HASRETİ VURGUSU

İmza törenine katılan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise, "Jorge Jesus'a çok teşekkür ederim. Biz daha kendisine hiç konuşmamıştık. O sırada Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Bu güzel bir şey. Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi biliyor. 8 yıllık şampiyonluk hasretimizi biliyor." diye konuştu.