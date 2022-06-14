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    • Spor
    • 14.06.2022 17:01
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    • 14.06.2022 17:32
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    Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi açıkladı! İşte ilk sözleri...

    Son dakika...Son dakika Fenerbahçe haberleri.... Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Lincoln Henrique'yi açıkladı. 4 yıllık anlaşma imzalandığını beliten sarı lacivertliler, bonservis konusunda ise bilgilendirme yapmadı...

    Beklenen oldu! Fenerbahçe transferi açıkladı!

    Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Lincoln Henrique ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bonservis bedeli konusunda ise bilgi verilmedi.

    Santa Clara'dan transfer edilen oyuncu, Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu.

    İŞTE İLK SÖZLERİ

    Transferi sonrasında konuşan Lincoln Henrique, "Çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oldum. Bu fırsat bana geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gerekeni yapacağım." dedi.

    ŞAMPİYONLUK HASRETİ VURGUSU

    İmza törenine katılan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise, "Jorge Jesus'a çok teşekkür ederim. Biz daha kendisine hiç konuşmamıştık. O sırada Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Bu güzel bir şey. Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi biliyor. 8 yıllık şampiyonluk hasretimizi biliyor." diye konuştu.

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