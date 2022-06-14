Fenerbahçe 10 numarası Lincoln dün birlikte İstanbul’a geldi

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştirdi. Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique dün saat 18.30'da İstanbul'a geldi. Lincoln Henrique'yi İstanbul'da kulüp yetkilileri karşıladı. Fenerbahçe kulübü Lincoln Henrique henüz İstanbul'a gelmeden resmi siteden anlaşma sağlandığına dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır" denildi. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 10 numaralı mevkide oynuyor. Lincoln Henrique sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe bu transfer için Santa Clara kulübüne 3 milyon Euro ödeyecek. Lincoln Henrique'ye ise her sezon için 700 bin Euro garanti para verilecek. 23 yaşında ve 1.78 boyunda olan Lincoln, Brezilya U17 takımında 11 kez forma giyme başarısı gösterdi. Bu maçlarda da 4 kez fileleri havalandırdı. Lincoln, 10 numaralı mevki dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.