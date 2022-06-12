Fenerbahçe Porto'ya ikinci kez golü attı! Min-Jae'den sonra Lincoln...

İKİNCİ ZAFER

Bilindiği gibi Fenerbahçe, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi de Porto ile yaşanan transfer savaşı sonrası renklerine katmıştı. Sarı-Lacivertliler Kim Min Jae'den sonra Lincoln Henrique'yi de Porto ile girdiği transfer yarışı sonrasında transfer etti.

2019 yılında Brezilya ekibi Gremio'dan Santa Clara'ya transfer olan Lincoln Henrique, Portekiz ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Geride kalan sezonda 44 karşılaşmada forma giyen Lincoln, 7 gol atarken 10 da asist üretti. Toplamda 17 gole katkıda bulundu.