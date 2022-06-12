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    • 12.06.2022 17:30
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    • 12.06.2022 17:35
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    Fenerbahçe Porto'ya ikinci kez golü attı! Min-Jae'den sonra Lincoln...

    Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Lincoln Henrique transferinde mutlu sona ulaşan sarı lacivertliler, Kim Min-Jae'den sonra ikinci kez transferde Porto'ya üstünlük kurdu...

    Özel Haber | Fenerbahçe’den Porto’ya ikinci gol!

    Gelecek sezon şampiyonluk yaşamak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, yönetime transfer listesini verdikten sonra önemli hamleler geldi. Kanarya'nın ilk transferi ise Lincoln Henrique oldu.

    AÇIKLAMA YOLDA

    Fenerbahçe, 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızın transferini sonuçlandırdı. Resmi açıklama ise kısa bir süre içinde yapılacak. Sambacı yıldızın yarın İstanbul'da olacağı iddia edildi. Fenerbahçe, genç yıldız için Portekiz kulübü Santa Clara'ya 3 milyon Euro verecek. Lincoln'ün maaşının ise 750 bin Euro olacağı belirtiliyor.

    PORTO DA PEŞİNDEYDİ

    Ünlü Portekizli gazeteci Bruno Andrade, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Lincoln'ün transferini bitirdiğini ve oyuncunun yarın İstanbul'da olacağını belirtti. Andrade'ye göre Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı yıldızı Portekiz devi Porto da kadrosuna katmak istiyordu.

        İKİNCİ ZAFER

        Bilindiği gibi Fenerbahçe, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi de Porto ile yaşanan transfer savaşı sonrası renklerine katmıştı. Sarı-Lacivertliler Kim Min Jae'den sonra Lincoln Henrique'yi de Porto ile girdiği transfer yarışı sonrasında transfer etti.

        2019 yılında Brezilya ekibi Gremio'dan Santa Clara'ya transfer olan Lincoln Henrique, Portekiz ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Geride kalan sezonda 44 karşılaşmada forma giyen Lincoln, 7 gol atarken 10 da asist üretti. Toplamda 17 gole katkıda bulundu.

        ÇAYKUR RİZESPOR'DAYDI

        Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı genç yıldız, 18 yaşında Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 1 yıl Karadeniz ekibinde forma giyen Sambacı sonrasında ise kulübü Gremio'ya geri döndü.

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