Fenerbahçe Porto'ya ikinci kez golü attı! Min-Jae'den sonra Lincoln...

Gelecek sezon şampiyonluk yaşamak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, yönetime transfer listesini verdikten sonra önemli hamleler geldi. Kanarya'nın ilk transferi ise Lincoln Henrique oldu.
AÇIKLAMA YOLDA
Fenerbahçe, 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızın transferini sonuçlandırdı. Resmi açıklama ise kısa bir süre içinde yapılacak. Sambacı yıldızın yarın İstanbul'da olacağı iddia edildi. Fenerbahçe, genç yıldız için Portekiz kulübü Santa Clara'ya 3 milyon Euro verecek. Lincoln'ün maaşının ise 750 bin Euro olacağı belirtiliyor.
PORTO DA PEŞİNDEYDİ
Ünlü Portekizli gazeteci Bruno Andrade, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Lincoln'ün transferini bitirdiğini ve oyuncunun yarın İstanbul'da olacağını belirtti. Andrade'ye göre Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı yıldızı Portekiz devi Porto da kadrosuna katmak istiyordu.