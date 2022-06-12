Mete Gazoz'dan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya!

Milli sporcu Mete Gazoz, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı.

İSPANYOL RAKİBİNİ YENDİ BRONZU KAPTI

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Mete, bronz madalya müsabakasında İspanyol rakibi Daniel Castro ile karşılaştı.

İlk seti kazanan Mete, ikinci sette rakibine kaybetti ve durum 2-2'ye geldi. Üçüncü sette iki sporcu da aynı sayıyı attı ve 3-3 eşitlik devam etti.

Dördüncü ve beşinci sette üstünlük sağlayan Mete, rakibini 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.