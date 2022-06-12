Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'ya kavuştu! İmza 1 yıllık!

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Coppa Italia ve İtalya Süper Kupası'nı teknik direktör olarak ulaşan İtalyan, futbolculuğunda Dünya Kupası, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez UEFA Süper Kupa, 6 kez Serie A, 2 kez Coppa Italia, 3 kez İtalya Süper Kupa ve bir kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanma başarısı gösterdi.