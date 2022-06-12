Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'ya kavuştu! İmza 1 yıllık!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, görüşmelerini sürdürdüğü Andrea Pirlo ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Andrea Pirlo'nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır.
Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
FUTBOLCULUĞU GÖZ KAMAŞTIRDI
Futbolculuğu döneminde tüm dünyayı kasıp kavuran Andrea Pirlo, Juventus, Milan, Inter gibi ülkesinin dev kulüplerinde forma giymişti. Efsane isim, İtalya Milli Takımı ile de 116 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol kaydetti.