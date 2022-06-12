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    • Spor
    • 12.06.2022 16:41
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    • 12.06.2022 17:11
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    Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'ya kavuştu! İmza 1 yıllık!

    Son dakika... Son dakika futbol haberleri... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan efsane Andrea Pirlo ile anlaşma sağlandığını duyurdu! İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beklenen oldu! Andrea Pirlo Karagümrük’te

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, görüşmelerini sürdürdüğü Andrea Pirlo ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Andrea Pirlo'nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır.

    Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    FUTBOLCULUĞU GÖZ KAMAŞTIRDI

    Futbolculuğu döneminde tüm dünyayı kasıp kavuran Andrea Pirlo, Juventus, Milan, Inter gibi ülkesinin dev kulüplerinde forma giymişti. Efsane isim, İtalya Milli Takımı ile de 116 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol kaydetti.

        ANTRENÖRLÜĞE İKİ KUPAYLA BAŞLADI

        Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük için kolları sıvayan Pirlo, yeni kariyerine istediği gibi başlayamadı.

        Juventus U-23 takımını çalıştırarak antrenörlüğe başlayan Pirlo, sonrasında A takımın başına geçmişti.

        RONALDO'NUN HOCASIYDI

        Ronaldo, Dybala, Morata gibi yıldız isimlere sahip olmasına karşın aldığı kötü sonuçların ardından göreve tutunamayan Pirlo, Juventus'ta sadece 1 sezon kalabilmişti.

        KUPA KOLEKSİYONCUSU

        Coppa Italia ve İtalya Süper Kupası'nı teknik direktör olarak ulaşan İtalyan, futbolculuğunda Dünya Kupası, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez UEFA Süper Kupa, 6 kez Serie A, 2 kez Coppa Italia, 3 kez İtalya Süper Kupa ve bir kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanma başarısı gösterdi.

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        Haberler Spor Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'ya kavuştu! İmza 1 yıllık!
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