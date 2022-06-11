Takvim.com.tr'nin duyurduğu Rıdvan Yılmaz transferinde mutlu son: Eintracht Frankfurt ile anlaştı!

Beşiktaş, genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Alman kulübü Eintracht Frankfurt resmen anlaşma sağladı… 21 yaşındaki sol bek için bir süredir hem Frankfurt ile hem de İtalyan ekibi Torino ile görüşen Beşiktaş yönetimi, tercihini en yüksek teklifi veren Frankfurt'tan yana kullandı ve Rıdvan'ın transferi için prensip anlaşması sağlandı.
6.5 MİLYON EURO VE BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY
Frankfurt'un kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı Rıdvan için teklifini 6.5 milyon Euro'ya çıkarması ve oyuncunun bir sonraki satışından kârdan %20'lik pay teklif etmesi sonrası Siyah-Beyazlılar, Alman ekibine "Evet" dedi ve anlaşma tamamlandı.
3 YIL SONRA BİR İLK: BONSERVİS GELİRİ
Rıdvan Yılmaz'ın satışı ile kasasına 6.5 milyon Euro gibi ciddi bir rakam girecek olan Beşiktaş'ta 21 yaşındaki oyucunun transferinin tamamlanması ile 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş olacak.
Son oyuncu satışını 2019 yılının ağustos ayında yapan Beşiktaş yönetimi, Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a gidişi ile 3 yıl sonra ilk kez bir oyuncudan bonservis geliri elde etmiş olacak.