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    • Spor
    • 11.06.2022 16:06
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    • 11.06.2022 16:35
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    Takvim.com.tr'nin duyurduğu Rıdvan Yılmaz transferinde mutlu son: Eintracht Frankfurt ile anlaştı!

    Son dakika haberi! Beşiktaş, altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'a sattı. UEFA şampiyonu olan Alman ekibinin Yılmaz ile ilgilendiğini Takvim.com.tr duyurmuştu. Rıdvan Yılmaz’ın satışı için Alman kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, genç sol bekin transferinin resmileşmesiyle 3 yıl sonra bir ilke imza atmış olacak.

    AJANSLAR
    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr’nin duyurduğu transferde mutlu son!

    Beşiktaş, genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Alman kulübü Eintracht Frankfurt resmen anlaşma sağladı… 21 yaşındaki sol bek için bir süredir hem Frankfurt ile hem de İtalyan ekibi Torino ile görüşen Beşiktaş yönetimi, tercihini en yüksek teklifi veren Frankfurt'tan yana kullandı ve Rıdvan'ın transferi için prensip anlaşması sağlandı.

    6.5 MİLYON EURO VE BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY
    Frankfurt'un kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı Rıdvan için teklifini 6.5 milyon Euro'ya çıkarması ve oyuncunun bir sonraki satışından kârdan %20'lik pay teklif etmesi sonrası Siyah-Beyazlılar, Alman ekibine "Evet" dedi ve anlaşma tamamlandı.

    3 YIL SONRA BİR İLK: BONSERVİS GELİRİ
    Rıdvan Yılmaz'ın satışı ile kasasına 6.5 milyon Euro gibi ciddi bir rakam girecek olan Beşiktaş'ta 21 yaşındaki oyucunun transferinin tamamlanması ile 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş olacak.

    Son oyuncu satışını 2019 yılının ağustos ayında yapan Beşiktaş yönetimi, Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a gidişi ile 3 yıl sonra ilk kez bir oyuncudan bonservis geliri elde etmiş olacak.

        AHMET NUR ÇEBİ'NİN İLK OYUNCU SATIŞI
        Oyuncu satışındaki sıkıntısı Rıdvan Yılmaz ile kırmış olacak olan Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi başkanlığı döneminde de ilk kez bir oyuncudan bonservis kazanmış olacak.

        Siyah-Beyazlılar'ın bonservis geliri kazandığı son oyuncu olan Gary Medel, 2019 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olmuş ve bu tarihten sonra Beşiktaş oyuncu satışı yapamamıştı.

        Son 3 yılda bonservis ve kiralama ücreti olarak 25 milyon 680 bin Euro ödeyen Siyah-Beyazlılar buna karşılık ise sadece 1.5 milyon Euro kazanmıştı.
        TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
        UEFA şampiyonu olan Alman ekibinin Yılmaz ile ilgilendiğini Takvim.com.tr manşetlerinden duyurmuştu.


        İTALYAN VE ALMANLAR TALİP OLMUŞTU
        Rıdvan Yılmaz'ı isteyen kulüpler arasında Stuttgart ve Torino da vardı.

            RIDVAN YILMAZ
            Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosunda katılan Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.

            Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rıdvan Yılmaz yeni takımıyla anlaştı! İşte alacağı ücret Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

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            Takvim.com.tr’nin duyurduğu transferde mutlu son!
            Haberler Spor Takvim.com.tr'nin duyurduğu Rıdvan Yılmaz transferinde mutlu son: Eintracht Frankfurt ile anlaştı!
                SON DAKİKA