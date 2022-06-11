Takvim.com.tr'nin duyurduğu Rıdvan Yılmaz transferinde mutlu son: Eintracht Frankfurt ile anlaştı!

3 YIL SONRA BİR İLK: BONSERVİS GELİRİ

Rıdvan Yılmaz'ın satışı ile kasasına 6.5 milyon Euro gibi ciddi bir rakam girecek olan Beşiktaş'ta 21 yaşındaki oyucunun transferinin tamamlanması ile 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş olacak.

Son oyuncu satışını 2019 yılının ağustos ayında yapan Beşiktaş yönetimi, Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a gidişi ile 3 yıl sonra ilk kez bir oyuncudan bonservis geliri elde etmiş olacak.