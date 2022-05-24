UEFA şampiyonu Eintracht Frankfurt Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı | Son dakika transfer haberleri

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Genç yıldız bu sezon forma giydiği 33 karşılaşmada 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

2020 yılında A takıma yükselen Rıdvan Yılmaz, 50 bin Euro olan değerini kısa süre içinde artırmaya başladı. Genç yetenek başarılı grafiğiyle A Milli Takım kadrosuna düzenli olarak çağrılıyor.