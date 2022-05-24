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    • Spor
    • 24.05.2022 16:31
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    • 24.05.2022 16:31
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    UEFA şampiyonu Eintracht Frankfurt Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı | Son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş’ın genç yıldızı için Avrupa’nın önemli kulüpleri temaslarını sürdürüyor. Ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çeken genç yetenek için, UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers’ı devirerek kupayı müzesine götüren Eintracht Frankfurt bir adım öne geçmiş gözüküyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Şampiyon, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı!

    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'ı devirerek kupayı müzesine götüren Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman temsilcisinin Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

    İtalyan ekibi Torino ve Fransız takımlarının da radarında olan Rıdvan Yılmaz için en ciddi teklif Eintracht Frankfurt'tan geldi. Siyah-Beyazlı Yönetim, istediği bonservis ücretinin verilmesi durumunda transfere onay vermesi bekleniyor. Transfer önümüzdeki günlerde netleşecek.

    Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Genç yıldız bu sezon forma giydiği 33 karşılaşmada 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

    2020 yılında A takıma yükselen Rıdvan Yılmaz, 50 bin Euro olan değerini kısa süre içinde artırmaya başladı. Genç yetenek başarılı grafiğiyle A Milli Takım kadrosuna düzenli olarak çağrılıyor.
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        Haberler Spor UEFA şampiyonu Eintracht Frankfurt Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı | Son dakika transfer haberleri
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