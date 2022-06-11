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    • Spor
    • 11.06.2022 14:56
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    • 11.06.2022 14:56
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    Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı Azerbaycan GP'de son turda kaza yaptı! Şanssızlıklar bir türlü peşini bırakmıyor

    Formula 2'de heyecan Azerbaycan GP ile devam ediyor. Cem Bölükbaşı'nın 21. sıradan start aldığı sprint yarışı bugün gerçekleştirildi. Yarışa iyi başlayan Bölükbaşı, 21. sıradan 18. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Yarış içerisinde yükselişini sürdüren F2 pilotu, son tura 11. sırada girdi. Ancak son turda yaşanan kaza sonrasında yarış dışı kalan Cem Bölükbaşı, sezon başından yana yaşadığı şanssızlıklara bir yenisini daha eklemiş oldu. Cem Bölükbaşı'nın sağlık durumu ise iyi.

    Cem Bölükbaşı Azerbaycan GP’de kaza yaptı!

    Bu sezon başında Formula 1'in bir alt serisi olan Formula 2'de yarışacağını açıklayan ve tüm Türkiye'yi heyecanlandıran Cem Bölükbaşı'nın yakasını, talihsizlikler bir türlü bırakmıyor. Daha önce Cidde de kaza yapan bir de sakatlık yaşayan Cem Bölükbaşı bu kez Bakü'de kaza yaptı. Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen sezonun 6. ayağındaki sprint yarışına, son turda karıştığı kaza nedeniyle veda etti.

    Başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 21 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa 21. sırada başlayan Cem, startta 3 sıra kazanıp sonrasında yapılan hatalardan da yararlanıp 12. sıraya kadar yükseldi. Yaşanan kaza sonrası piste giren güvenlik aracı son turda pistten çıktı. İlk virajda Calan Williams ile kazaya karışan Cem Bölükbaşı, iyi götürdüğü yarışı tamamlayamamış oldu.

        Bölükbaşı kazandan yara almadan kurtuldu.

        Bakü'deki sprint yarışını Frederik Vesti kazandı. Jehan Daruvala ikinci, Liam Lawson ise üçüncü oldu.

        SUUDİ ARABİSTAN'DA KAZA YAPMIŞTI
        Kariyerinde ilk kez Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan GP'de kaza yapmış ve kaburgalarını kırmıştı. Cem bu kaza sonrası iki yarış kaçırmıştı. Bölükbaşı daha sonrasında Barselona'da yarışa katılmıştı.

            MONACO'DA İYİ DERECE ELDE ETTİ
            Monaco Grand Prix'sinde kariyerinin en iyi derecesine imza atan Cem; Sprint yarışını 12. sırada, ana yarışı ise 11. sırada bitirmişti.

            Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5'inci ayağı Monaco Grand Prix'sini 11'inci sırada bitirerek çok önemli bir başarıya imza atan Cem Bölükbaşı, "Seviyenin çok yüksek olduğunu tahmin edebiliyorduk, atmosferin inanılmaz olacağını tahmin edebiliyorduk. Ne kadar çılgın bir şey olacağını, Monaco gibi bir pistin ne kadar inanılmaz olacağını tahmin ediyorduk. Ama bu kadar iyi, bu kadar güzel olacağını tabii ki tahmin edememişiz. Beklentimizin her konuda çok üzerindeydi her şey" ifadelerini kullanmıştı.

            Formula 2 Dünya Şampiyonası Puan Durumu
            Felipe Drugovich 122
            Théo Pourchaire 81
            Jehan Daruvala 53
            Marcus Armstrong 50
            Jüri Vips 49
            Jack Doohan 45
            Enzo Fittipaldi 42
            Liam Lawson 38
            Logan Sargeant 38
            Richard Verschoor 32
            Ralph Boschung 32
            Dennis Hauger 30
            Ayumu Iwasa 28
            Frederik Vesti 25
            Clement Novalak 22
            Roy Nissany 14
            Jake Hughes 14
            Calan Williams 5
            David Beckmann 4
            Marino Sato 2
            Cem Bölükbaşı 0
            Olli Caldwell 0
            Amaury Cordeel 0
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