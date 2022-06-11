Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı Azerbaycan GP'de son turda kaza yaptı! Şanssızlıklar bir türlü peşini bırakmıyor

MONACO'DA İYİ DERECE ELDE ETTİ

Monaco Grand Prix'sinde kariyerinin en iyi derecesine imza atan Cem; Sprint yarışını 12. sırada, ana yarışı ise 11. sırada bitirmişti.

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5'inci ayağı Monaco Grand Prix'sini 11'inci sırada bitirerek çok önemli bir başarıya imza atan Cem Bölükbaşı, "Seviyenin çok yüksek olduğunu tahmin edebiliyorduk, atmosferin inanılmaz olacağını tahmin edebiliyorduk. Ne kadar çılgın bir şey olacağını, Monaco gibi bir pistin ne kadar inanılmaz olacağını tahmin ediyorduk. Ama bu kadar iyi, bu kadar güzel olacağını tabii ki tahmin edememişiz. Beklentimizin her konuda çok üzerindeydi her şey" ifadelerini kullanmıştı.