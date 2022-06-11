Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı Azerbaycan GP'de son turda kaza yaptı! Şanssızlıklar bir türlü peşini bırakmıyor

Bu sezon başında Formula 1'in bir alt serisi olan Formula 2'de yarışacağını açıklayan ve tüm Türkiye'yi heyecanlandıran Cem Bölükbaşı'nın yakasını, talihsizlikler bir türlü bırakmıyor. Daha önce Cidde de kaza yapan bir de sakatlık yaşayan Cem Bölükbaşı bu kez Bakü'de kaza yaptı. Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen sezonun 6. ayağındaki sprint yarışına, son turda karıştığı kaza nedeniyle veda etti.
Başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 21 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 21. sırada başlayan Cem, startta 3 sıra kazanıp sonrasında yapılan hatalardan da yararlanıp 12. sıraya kadar yükseldi. Yaşanan kaza sonrası piste giren güvenlik aracı son turda pistten çıktı. İlk virajda Calan Williams ile kazaya karışan Cem Bölükbaşı, iyi götürdüğü yarışı tamamlayamamış oldu.