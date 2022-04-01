Alman kulübü Stuttgart Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'a talip oldu

Beşiktaş'ta sezonun bitimiyle birlikte yuvadan uçması beklenen Rıdvan Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu. Alman kulübü Stuttgart'ın 20 yaşındaki genç sol bek için Siyah- Beyazlı yönetime 7.5 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu öğrenildi. Tekliflerin artmasıyla birlikte eli güçlenen Beşiktaş yönetimi 2023 haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Rıdvan Yılmaz için 10 milyon Euro talep etti. İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekleri öğrenildi. Rıdvan'a Fransa Ligi'nden bir çok takımın özellikle O.Lyon'un ilgisi çok fazla. Rıdvan'dan maksimum gelir elde etmek isteyen Beşiktaş yönetimi de hiçbir kulübe kesin bir cevap vermiş değil. Ancak özellikle Nisan ayında Rıdvan'ın durumunun daha belirgin bir hale gelmesi hatta gideceği kulübün netleşmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz haftalarda Rıdvan Yılmaz ve kaleci Ersin Destanoğlu'na ciddi tekliflerin olduğunu açıklamıştı.