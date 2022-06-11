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    • Spor
    • 11.06.2022 20:22
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    • 11.06.2022 20:54
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    Lüksemburg - Türkiye | CANLI ANLATIM İZLE

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 3. maçında A Milli Takım, Lüksemburg'a konuk oluyor. Hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetiminde Lüksemburg Stadı'nda oynanan mücadele Bizim Çocukların hedefi mutlak galibiyet. Lüksemburg - Türkiye maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Lüksemburg - Türkiye | CANLI İZLE

    A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 3. maçında Lüksemburg deplasmanında.

    Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanan mücadelenin hakemi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre.




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    MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Orkun, Hakan, Cengiz, Doğukan, Halil.

    MİLLİ YILDIZLARDA SAKAT VEYA CEZALI YOK
    Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, 6 puanlı Lüksemburg'un averajla önünde lider durumda bulunuyor.



        STEFAN KUNTZ İLE 9. MAÇ
        Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 9. maçına Litvanya karşısında çıkıyor. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 24 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.



        Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.



        Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
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