A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 3. maçında Lüksemburg deplasmanında.
Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanan mücadelenin hakemi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre.
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Orkun, Hakan, Cengiz, Doğukan, Halil.
MİLLİ YILDIZLARDA SAKAT VEYA CEZALI YOK
Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, 6 puanlı Lüksemburg'un averajla önünde lider durumda bulunuyor.