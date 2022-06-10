Fenerbahçe ünlü Rus golcü Artem Dzyuba ile masaya oturdu

Rus basını çok flaş bir transfer iddiasını gündeme taşıdı. İddialara göre kısa süre önce Zenit'le yollarını ayıran Artem Dzyuba bir Türk kulübüyle resmi görüşmelere başladı. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre bu kulüp Fenerbahçe.

RUSYA'DAN TEKLİF GELMEDİ

Forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler şu anda çok sayıda isimle temas halinde. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalar yapan yönetimin masaya oturduğu son ismin Dzyuba olduğu belirtiliyor. Bir başka iddiaya göre ise Dzyuba, İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile masaya oturdu. Rus basınına göre 33 yaşındaki futbolcunun ilk hedefi ülke içinden bir kulüple anlaşmaktı. Ancak savaş ortamı nedeniyle Rus kulüplerinin ekonomik anlamda kötü durumda olması ve istenen teklifin gelmemesi sonrası Dzyuba rotasını Türkiye'ye çevirdi. Fenerbahçe yönetiminin Rus yıldızın menajeriyle temas halinde olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

GEÇEN SEZON 13 GOL ATTI

Alınan bilgilere göre Artem Dzyuba'nın yıllık 2 milyon Euro maaş talebi var. Tecrübeli forvetle ilgili son kararı Jorge Jesus verecek. Rus futbolunun son 10 yılına damgasını vurmuş isimlerden biri olan Artem Dzyuba geride bıraktığımız sezon Zenit formasıyla 39 maça çıkarken 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

504 MAÇTA 186 GOL ATTI

Kariyeri boyunca oynadığı 504 maçta 186 gol atan ve 106 asist yapan 33 yaşındaki forvet 1.96'lık boyuyla rakip defanslar için savunulması çok zor bir oyuncu. Rus Milli Takımı'nın formasını 55 kez giyip rakip ağlara 30 gol gönderen Artem Dzyuba'nın piyasa değeri 6 milyon Euro. Daha önce de ismi sık sık Türk takımları ile anılan Rus futbolcu, Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.