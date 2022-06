Yunus Roma’yı yakıyor

Milli Takım ve Galatasaray'ın yükselen yıldızı Yunus Akgün, İtalya'da gündemden düşmüyor. Ülkenin önde gelen yayın organlarından La Gazetta dello Sport dün yine genç yıldızla ilgili önemli bilgi ve iddialara yer verdi.

TEKLİF AN MESELESİ

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve 7.5 milyon Euro'luk teklifin her an yapılabileceğini belirten gazete, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'nın görüşlerine de yer verdi. 21 yaşındaki futbolcuyla bu sezon çalışma imkanı bulan İtalyan hoca, "Yunus Akgün için Mourinho ile konuşmadım ama fırsatım olsaydı Yunus'u tavsiye ederdim. Güçlü, hızlı, teknik, asist yapabilir ve gol atabilir. Süper Lig'de hiç oynamamıştı, ben oynattım ve 9 gol 15 asistle bitirdi" ifadesini kullandı. Roma'nın şu anda Galatasaray'daki seçim gündemini beklediği ve 11 Haziran'dan sonra resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

ZEKİ ÇELİK DE LİSTEDE

Öte yandan La Gazetta Dello Sport'a göre Roma, Yunus Akgün'ün dışında Lille formasını giyen bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik'i de kadrosuna katmak istiyor ve pazarlıklar sürüyor.