Transfere hız veren Fenerbahçe Uruguaylı yıldız De La Cruz ile masaya oturdu





LUGANO DA DEVREDE

Arjantın basınına göre River Plate sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı yıldız futbolcu için 10 milyon Euro istiyor. Ancak De La Cruz'un yıl sonunda serbest kalacak olmasından dolayı Arjantin kulübünün elinin oldukça zayıf olduğu da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe açısından transferin önündeki en büyük engel ise 25 yaşındaki futbolcuya İtalya, İspanya ve Almanya'dan da önemli talipler olması. Orta alanda 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nicolas de la Cruz 14 kez Uruguay formasını giydi. Yıldız futbolcunun ikna edilmesi için ülke futbolunun efsane isimlerinden biri olan eski F.Bahçeli Diego Lugano'nun da devrede olduğu belirtiliyor.





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