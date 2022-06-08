Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'den müthiş transfer hamlesi! Nicolas de la Cruz için resmi teklif yapıldı!

Transfer çalışmalarını 4 koldan sürdüren Fenerbahçe'de müthiş bir hareketlilik yaşanıyor. Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturması sonrası rotasını Güney Amerika'ya çeviren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.
Sarı-Lacivertliler yaklaşık 1 aydır transfer gündeminde yer alan Nicolas de la Cruz için resmi girişimlere başladı. Alınan bilgilere göre yönetim, River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Uruguaylı orta alan oyuncusu için hem kulüp hem de menajer cephesiyle masaya oturmuş durumda.
Fenerbahçe'nin piyasa değeri 13 milyon Euro olan De La Cruz'un sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kaldığı için ilk yapılan görüşmede 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu belirtiliyor. Arjantin basınına göre River Plate sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı yıldız futbolcu için 10 milyon Euro istiyor.
Ancak De La Cruz'un yıl sonunda serbest kalacak olmasından dolayı Arjantin kulübünün elinin oldukça zayıf olduğu da gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe açısından transferin önündeki en büyük engel ise 25 yaşındaki futbolcuya İtalya, İspanya ve Almanya'dan da önemli talipler olması.
Sarı-Lacivertliler'in bu nedenle elini çabuk tutmak ve bir an önce bu transferi sonuçlandırmak istediği gelen bilgiler arasında.