Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'den müthiş transfer hamlesi! Nicolas de la Cruz için resmi teklif yapıldı!

Fenerbahçe'nin piyasa değeri 13 milyon Euro olan De La Cruz'un sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kaldığı için ilk yapılan görüşmede 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu belirtiliyor. Arjantin basınına göre River Plate sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı yıldız futbolcu için 10 milyon Euro istiyor.

Ancak De La Cruz'un yıl sonunda serbest kalacak olmasından dolayı Arjantin kulübünün elinin oldukça zayıf olduğu da gelen bilgiler arasında.