Milli maçta şov yapmıştı! Fenerbahçe Doğukan Sinik için harekete geçiyor

23 yaşındaki Doğukan için 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkmaya hazır olan Fenerbahçe'nin Akdeniz ekibine takasta oyuncu önererek genç oyuncuyu renklerine bağlamak istediği belirtiliyor.

Avrupa'dan da bazı kulüplerin takibinde olan Doğukan'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Özellikle Antalyaspor'da Nuri Şahin'in gelişi ile yıldızı parlayan genç oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği de öne sürülüyor. Antalyaspor altyapısından yetişen Doğukan, 2017 yılında Akdeniz ekibinde A Takıma yükselmişti.