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    • 08.06.2022 22:26
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    • 08.06.2022 22:33
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    Milli maçta şov yapmıştı! Fenerbahçe Doğukan Sinik için harekete geçiyor

    Fenerbahçe bir süredir transfer listesinde yer alan Antalyasporlu Doğukan Sinik için en kısa süre içinde Akdeniz ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Antalya’nın kapıyı 4 milyon Euro’dan açtığı Doğukan’ın transferi için ise farklı bir yol izlemeyi hedefliyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Doğukan Sinik için harekete geçiyor

    Fenerbahçe'nin Doğukan Sinik aşkı alevlendi… A Milli Takımımız'ın Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı maçta iki gol birden atarak yıldızlaşan Doğukan'ı bir süredir takip eden ve oyuncunun kulübü Antalyaspor ile menajerler aracılığıyla iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, bu kez genç oyuncu için resmen düğmeye basıyor…

    Yeni sezonda kadrosundaki yerli rotasyonunu daha da güçlü hale getirmek isteyen ve bu doğrultuda kaliteli Türk oyuncu transferine yönelen Fenerbahçe yönetimi, Doğukan Sinik için Antalyaspor yönetimi ile resmen masaya oturmaya hazırlanıyor.

    Sarı-Lacivertli yönetim, Antalyaspor'un daha önce kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı Doğukan'ın transferini ise para+takas formülü ile mutlu sonla bitirmek istediği öğrenildi.

        23 yaşındaki Doğukan için 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkmaya hazır olan Fenerbahçe'nin Akdeniz ekibine takasta oyuncu önererek genç oyuncuyu renklerine bağlamak istediği belirtiliyor.

        Avrupa'dan da bazı kulüplerin takibinde olan Doğukan'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Özellikle Antalyaspor'da Nuri Şahin'in gelişi ile yıldızı parlayan genç oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği de öne sürülüyor. Antalyaspor altyapısından yetişen Doğukan, 2017 yılında Akdeniz ekibinde A Takıma yükselmişti.
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        Haberler Spor Milli maçta şov yapmıştı! Fenerbahçe Doğukan Sinik için harekete geçiyor
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