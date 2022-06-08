Milli maçta şov yapmıştı! Fenerbahçe Doğukan Sinik için harekete geçiyor

Fenerbahçe'nin Doğukan Sinik aşkı alevlendi… A Milli Takımımız'ın Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı maçta iki gol birden atarak yıldızlaşan Doğukan'ı bir süredir takip eden ve oyuncunun kulübü Antalyaspor ile menajerler aracılığıyla iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, bu kez genç oyuncu için resmen düğmeye basıyor…
Yeni sezonda kadrosundaki yerli rotasyonunu daha da güçlü hale getirmek isteyen ve bu doğrultuda kaliteli Türk oyuncu transferine yönelen Fenerbahçe yönetimi, Doğukan Sinik için Antalyaspor yönetimi ile resmen masaya oturmaya hazırlanıyor.
Sarı-Lacivertli yönetim, Antalyaspor'un daha önce kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı Doğukan'ın transferini ise para+takas formülü ile mutlu sonla bitirmek istediği öğrenildi.