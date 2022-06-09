Trabzonspor'un futbolcusu Yunus Mallı'dan yıldız isme şok çağrı! "Türkiye'ye gel!"

Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Hollandalı golcüye eski takım arkadaşından mesaj var… Hollanda Milli Takımı ile dün Galler filelerini havalandıran yıldız golcüyü Trabzonspor'un yıldız Türkiye'ye davet etti.
"COME TO TURKEY"
Bordo-Mavililer'de forma giyen Yunus Mallı, sosyal medya hesabından Weghorst'a "Come to Turkey" mesajı yolladı. Bilindiği gibi Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız oyuncu için Fenerbahçe de devreye girmişti.
"KÜME DÜŞMÜŞTÜ"
Kiralık dışında oyuncusunu göndermek istemeyen Burnley, bilindiği üzere alınan kötü sonuçlarla Championship'e düşmüştü.