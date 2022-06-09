Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.06.2022 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2022 13:25
    ABONE OL

    Trabzonspor'un futbolcusu Yunus Mallı'dan yıldız isme şok çağrı! "Türkiye'ye gel!"

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Wout Weghorst'a Trabzonspor futbolcusu Yunus Mallı'dan şok bir çağrı geldi. Hollanda Milli Takımı ile oynadığı maçın ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan Weghorst'a yorum yapan Yunus Mallı, "Türkiye'ye gel" çağrısında bulundu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Türkiye’ye gel Weghorst!

    Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Hollandalı golcüye eski takım arkadaşından mesaj var… Hollanda Milli Takımı ile dün Galler filelerini havalandıran yıldız golcüyü Trabzonspor'un yıldız Türkiye'ye davet etti.

    "COME TO TURKEY"

    Bordo-Mavililer'de forma giyen Yunus Mallı, sosyal medya hesabından Weghorst'a "Come to Turkey" mesajı yolladı. Bilindiği gibi Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız oyuncu için Fenerbahçe de devreye girmişti.

    "KÜME DÜŞMÜŞTÜ"

    Kiralık dışında oyuncusunu göndermek istemeyen Burnley, bilindiği üzere alınan kötü sonuçlarla Championship'e düşmüştü.

        "SATIN ALMA OPSİYONU DÜŞÜNÜLMÜYOR"

        İngiliz ekibi, tekrar Premier Lig'e çıkılması durumunda Weghorst'a takımda görev verecek. Bu yüzden satın alma opsiyonuna kesinlikle sıcak bakılmıyor.

        2 GOLÜ VAR

        1.97'lik dev forvet, geçen Bundesliga'da 18 maçta 6 gol atarken, Premier Lig'de ise 20 maçta sadece 2 kez rakip fileleri sarsabildi.

        HOLLANDA'YA KAZANDIRDI

        UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, deplasmanda Galler'i 2-1 mağlup derken galibiyet golünü Hollandalı yıldız Weghorst kaydetti. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde ise sahneye Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Wout Weghorst çıktı. Hollanda futbolcu, attığı golle skoru 2-1'e getirerek takımını galibiyete taşıdı.

        SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR

        29 yaşındaki yıldız golcünün Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Tecrübeli futbolcu geride kalan sezonda 44 maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Spor Trabzonspor'un futbolcusu Yunus Mallı'dan yıldız isme şok çağrı! "Türkiye'ye gel!"
            SON DAKİKA