O tam bir 'Terminatör'! Adı Fenerbahçe ile anılıyor...

RAKİPLER HOLLANDA VE BELÇİKA'DAN

22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda Mechelen formasıyla 35 karşılaşmada forma giydi. 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Jesus'un Brezilya ekibi Flamengo'dan eski öğrencisi olan Vinicius Souza ile Hollanda'dan PSV Eindhoven ve Belçika'dan Club Brugge kulüpleri de ilgileniyor.