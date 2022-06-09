O tam bir 'Terminatör'! Adı Fenerbahçe ile anılıyor...

Yeni sezon öncesinde şampiyonluk kadrosu kurmak için harekete geçen Fenerbahçe, dinamik ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor… İsmi Sarı-Lacivertlilerle anılan Brezilyalı yıldızın Belçika Ligi'ndeki istatistikleri dikkat çekici…
GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Geçtiğimiz sezon Mechelen'de forma giyen ve Lommel'e geri dönen orta saha oyuncusu Vinicius Souza mücadele gücüyle dikkat çekiyor. Belçika Ligi'nde hava ve zemin toplamında en fazla mücadele kazanan oyuncu konumunda…
ONA YAKLAŞABİLEN YOK
Sambacı yıldız, yüzde 60'la ikili mücadele kazanma sıralamasında ilk sırada yer alırken ona yaklaşan oyuncunun olmaması dikkat çekici…