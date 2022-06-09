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    • Spor
    • 09.06.2022 12:33
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    • 09.06.2022 12:39
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    O tam bir 'Terminatör'! Adı Fenerbahçe ile anılıyor...

    Fenerbahçe'nin başına getirilen Jorge Jesus, transfer çalışmalarına hızla başladı. Flamengo'da beraber çalıştığı Vinicius Souza'yı gündemine alan Portekizli teknik adam, futbolcu ile çalışmayı çok istiyor...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | ’Terminatör’ün adı Fenerbahçe ile anılıyor!

    Yeni sezon öncesinde şampiyonluk kadrosu kurmak için harekete geçen Fenerbahçe, dinamik ve yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor… İsmi Sarı-Lacivertlilerle anılan Brezilyalı yıldızın Belçika Ligi'ndeki istatistikleri dikkat çekici…

    GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

    Geçtiğimiz sezon Mechelen'de forma giyen ve Lommel'e geri dönen orta saha oyuncusu Vinicius Souza mücadele gücüyle dikkat çekiyor. Belçika Ligi'nde hava ve zemin toplamında en fazla mücadele kazanan oyuncu konumunda…

    ONA YAKLAŞABİLEN YOK

    Sambacı yıldız, yüzde 60'la ikili mücadele kazanma sıralamasında ilk sırada yer alırken ona yaklaşan oyuncunun olmaması dikkat çekici…

        CITY'NİN PİLOT TAKIMINDA

        Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Souza'nın takımı Lommel'i, 2020 yılında İngiliz devi Manchester City'nin de bağlı olduğu City Football Group satın almıştı. Yani Souza, Manchester City'nin pilot takımında forma giyiyor…

        JESUS'UN LİSTESİNDE

        Fenerbahçe'nin talip olduğu Souza, Jorge Jesus'un geniş listesinde yer alan isimlerden…

        KİRALIK MODELİ DE MASADA
        Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncuyu kiralık ya da bonservis ücretiyle kadrosuna katmayı planlıyor.

            JORGE JESUS İLE ÇALIŞMIŞTI

            2019 yılında Flamengo altyapısından A Takım'a yükselen Souza, Jorge Jesus ile birlikte çalışma imkanı bulmuştu. 2020/2021 sezonunda ise Belçika ekibi Lommel 2.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattı.

            RAKİPLER HOLLANDA VE BELÇİKA'DAN

            22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda Mechelen formasıyla 35 karşılaşmada forma giydi. 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Jesus'un Brezilya ekibi Flamengo'dan eski öğrencisi olan Vinicius Souza ile Hollanda'dan PSV Eindhoven ve Belçika'dan Club Brugge kulüpleri de ilgileniyor.

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            Haberler Spor O tam bir 'Terminatör'! Adı Fenerbahçe ile anılıyor...
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