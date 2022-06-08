Fenerbahçe Weghorst transferinde Beşiktaş'a karşı Avrupa kozu ile öne geçti

Burnley'in Championship'e düşmesiyle birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer teklifi yaptığı Weghorst'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele eden bir takımda oynamak istemesi nedeniyle Beşiktaş'ı reddetti.