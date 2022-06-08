Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe Weghorst transferinde Beşiktaş'a karşı Avrupa kozu ile öne geçti

    Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki Weghorst savaşında Sarı-Lacivertliler öne geçti. Yıldız futbolcunun Avrupa kupalarında kendini göstermek istemesi nedeniyle F.Bahçe’ye “Evet” dediği iddia edildi.

    Fener’den Weghorst çalımı

    Burnley'in Championship'e düşmesiyle birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer teklifi yaptığı Weghorst'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele eden bir takımda oynamak istemesi nedeniyle Beşiktaş'ı reddetti.



    FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ
    Transferde öne geçen Fenerbahçe'nin ise yıldız futbolcuyla anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. Hollandalı oyuncunun Sarı-Lacivertli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.



    ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU
    Burnley'den 2.5 milyon Euro yıllık ücret kazanan Weghorst'a Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı vermeye hazır olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonunu masaya yatırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Spor Fenerbahçe Weghorst transferinde Beşiktaş'a karşı Avrupa kozu ile öne geçti
        SON DAKİKA