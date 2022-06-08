Fenerbahçe Weghorst transferinde Beşiktaş'a karşı Avrupa kozu ile öne geçti

Burnley'in Championship'e düşmesiyle birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer teklifi yaptığı Weghorst'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele eden bir takımda oynamak istemesi nedeniyle Beşiktaş'ı reddetti.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ
Transferde öne geçen Fenerbahçe'nin ise yıldız futbolcuyla anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. Hollandalı oyuncunun Sarı-Lacivertli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU
Burnley'den 2.5 milyon Euro yıllık ücret kazanan Weghorst'a Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı vermeye hazır olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonunu masaya yatırdı.