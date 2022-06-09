Trabzonspor'a yeni joker! Eski aşk yeniden alevlendi...

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak 38 yıllık hasrete son veren Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmenin planlarını yapıyor. Bordo-Mavililer'in eski göz ağrısı Makedon yıldız ile yeniden görüşmelere başladığını takvim.com.tr geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
GÖRÜŞMELERE TEKRAR BAŞLANDI
Trabzonspor, Makedon sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski ile yeniden görüşmelere başladı. Karadeniz Fırtınası'nın teknik direktörü Abdullah Avcı 30 yaşındaki yıldız oyuncunun alınmasını çok istiyor. Çünkü, Alioski bir sol kanat oyuncusundan fazlası… O tam anlamıyla bir joker…
KARŞILIĞINI ALDI
Geçtiğimiz sezon kadrosunda birden fazla joker oyuncusu bulunduran Trabzonspor bunun karşılığını fazlasıyla aldı. Örneğin Denswil stoper dışında sol kanatta da forma giydi. Dorukhan Toköz hem orta saha hem de sağ bekte oynadı. Yine Peres hem sağ hem de sol kanatta başarıyla forma giydi.
ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
Alioski de çok yönlü bir futbolcu… Kuzey Makedonyalı yıldız 424 maçta 61 gol ve 54 asist üretti. 187 maçta sol bek, 98 maçta orta sahanın solu, 28 karşılaşmada orta sahanın sağında ve 11 maçta santrfor olarak görev aldı. Hatta 2 maçta merkez orta saha ve 1 maçta da 10 numarada mücadele etti. Trabzonspor yıldız oyuncuyu transfer ederse yeni bir jokeri daha olacak.