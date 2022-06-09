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    • 09.06.2022 13:29
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    • 09.06.2022 13:34
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    Trabzonspor'a yeni joker! Eski aşk yeniden alevlendi...

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerin listesine geçtiğimiz yıllarda da girişimlerde bulunduğu Ezgjan Alioski için tekrar nabız yokluyor. Makedon futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı da çok istiyor...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fırtına’ya yeni joker!

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak 38 yıllık hasrete son veren Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmenin planlarını yapıyor. Bordo-Mavililer'in eski göz ağrısı Makedon yıldız ile yeniden görüşmelere başladığını takvim.com.tr geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

    GÖRÜŞMELERE TEKRAR BAŞLANDI

    Trabzonspor, Makedon sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski ile yeniden görüşmelere başladı. Karadeniz Fırtınası'nın teknik direktörü Abdullah Avcı 30 yaşındaki yıldız oyuncunun alınmasını çok istiyor. Çünkü, Alioski bir sol kanat oyuncusundan fazlası… O tam anlamıyla bir joker…

    KARŞILIĞINI ALDI

    Geçtiğimiz sezon kadrosunda birden fazla joker oyuncusu bulunduran Trabzonspor bunun karşılığını fazlasıyla aldı. Örneğin Denswil stoper dışında sol kanatta da forma giydi. Dorukhan Toköz hem orta saha hem de sağ bekte oynadı. Yine Peres hem sağ hem de sol kanatta başarıyla forma giydi.

    ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

    Alioski de çok yönlü bir futbolcu… Kuzey Makedonyalı yıldız 424 maçta 61 gol ve 54 asist üretti. 187 maçta sol bek, 98 maçta orta sahanın solu, 28 karşılaşmada orta sahanın sağında ve 11 maçta santrfor olarak görev aldı. Hatta 2 maçta merkez orta saha ve 1 maçta da 10 numarada mücadele etti. Trabzonspor yıldız oyuncuyu transfer ederse yeni bir jokeri daha olacak.

        AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

        Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Alioski'nin kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Tecrübeli oyuncu tekrar Avrupa'ya dönüp Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.

        FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTEDİ
        Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan 30 yaşındaki yıldız futbolcu 56 kez Kuzey Makedonya Milli Takım formasını giyerken 12 gol attı. Alioski'nin ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

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