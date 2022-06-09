Trabzonspor'a yeni joker! Eski aşk yeniden alevlendi...

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Alioski de çok yönlü bir futbolcu… Kuzey Makedonyalı yıldız 424 maçta 61 gol ve 54 asist üretti. 187 maçta sol bek, 98 maçta orta sahanın solu, 28 karşılaşmada orta sahanın sağında ve 11 maçta santrfor olarak görev aldı. Hatta 2 maçta merkez orta saha ve 1 maçta da 10 numarada mücadele etti. Trabzonspor yıldız oyuncuyu transfer ederse yeni bir jokeri daha olacak.