Fenerbahçe'de gündeme bomba gibi düşen transfer iddiası! Jesse Lingard'ın menajeri ile temasa geçildi

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra müthiş bir transfer operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe çok sayıda ismi gündemine almış durumda. Başkan Ali Koç'un takıma büyük güç katacak çok önemli bir transfer yapmak için kolları sıvadığı ve bu ismin Jesse Lingard olduğu iddia ediliyor. Manchester United ile sözleşmesi biten ve İngiliz devi ile yollarını ayırdığı açıklayan 29 yaşındaki Lingard şu anda transferin gözde isimlerinden birisi. Başkan Ali Koç'un bizzat bu transferle ilgilendiği ve İngiliz yıldızın menajeriyle görüşmelere başladığı öne sürülüyor. Ada basınına göre Lingard'la Premier Lig'den çok sayıda kulüp yakından ilgileniyor. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız futbolcunun transferi bu nedenle bir hayli güç gözüküyor. Ancak Başkan Koç'un Lingard'a çubuklu formayı giydirmek için tüm şartları seferber ettiği de gelen bilgiler arasında. Manchester United'ın altyapısında yetişen tecrübeli yıldız her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev alıyor. United formasıyla 232 resmi maçta görev yapan Jesse Lingard 35 gol atıp 21 asist yaptı.