Bu transfer gündemi sarsar! Fenerbahçe büyük Lingard bombasını patlatıyor...

PİYASASI YÜKSEK

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız futbolcunun transferi bu nedenle bir hayli güç gözüküyor. Ancak Başkan Koç'un Lingard'a çubuklu formayı giydirmek için tüm şartları seferber ettiği de gelen bilgiler arasında. Manchester United'ın altyapısında yetişen tecrübeli yıldız her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev alıyor. United formasıyla 232 resmi maçta görev yapan Jesse Lingard 35 gol atıp 21 asist yaptı.

MERAKLA BEKLENİYOR

Birmingham, Leicester, Brighton ve West Ham United'ta kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu geride bıraktığımız sezon 22 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kariyerinin en parlak dönemini 2020-21 sezonunun ikinci yarısında geçiren Lingard, kiralık olarak gittiği West Ham'da çıktığı 16 maçta 9 gol atıp 5 de asist yaptı. 32 kez de İngiltere Milli Takımı'yla sahaya çıkıp 6 gole imza atan tecrübeli yıldızla ilgili yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.