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Vav TV Canlı Yayın
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    • Spor
    • 07.06.2022 19:49
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    • 07.06.2022 20:29
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    Litvanya - Türkiye | CANLI ANLATIM

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 2. maçında Litvanya'ya konuk olacak A Milli Takımımız mutlak 3 puan hedefiyle maça çıkacak. Milyonların merakla beklediği maçın canlı anlatımı için takvim.com.tr'yi takip edebilirsiniz.

    Litvanya - Türkiye | CANLI

    UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Türkiye kritik maçta karşı karşıya gelecek.

    LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    LİTVANYA: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.



        TÜRKİYE: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun.

        BU KARŞILAŞMA İLE 606. KEZ SAHAYA ÇIKACAKLAR
        A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

        Milli takım, karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

            HAKEM NOVAK SIMOVIC
            Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

            2022'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ
            Milliler, Faroe Adaları mücadelesiyle 2022 yılındaki ikinci maçını oynayacak. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti. Türkiye, ikinci maçını ise Faroe Adaları ile oynadı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.
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