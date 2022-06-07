Litvanya - Türkiye | CANLI ANLATIM

BU KARŞILAŞMA İLE 606. KEZ SAHAYA ÇIKACAKLAR

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.